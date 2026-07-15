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CM 2026: Clasamentul golgheterilor. Cine ar putea scăpa în câștigător absolut

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cupa mondiala 2026 cm 2026 campionatul mondial de fotbal
Foto: Profimedia
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Kylian Mbappe, deși acum pe prima poziție, se oprește după ce reprezentativa Franței a fost eliminată aseară de Spania de la CM 2026. Pe primul loc, solist, ar putea ajunge Messi, întrucât diseară Argentina joacă împotriva Angliei.

Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după prima semifinală, desfăşurată marţi arată astfel:

8 goluri: Kylian Mbappe (Franţa), Lionel Messi (Argentina)

7 goluri: Erling Haaland (Norvegia)

6 goluri: Harry Kane (Anglia), Jude Bellingham (Anglia)

5 goluri: Ousmane Dembele (Franţa), Mikel Oyarzabal (Spania)

4 goluri: Vinicius Jr (Brazilia), Ismaila Sarr (Senegal), Julian Quinones (Mexic)

3 goluri: Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania), Johan Manzambi (Elveţia), Matheus Cunha (Brazilia), Ismael Saibari (Maroc), Brian Brobbey (Olanda), Elijah Just (Noua Zeelandă), Yoane Wissa (RD Congo), Kai Havertz (Germania), Cody Gapo (Olanda), Folarin Balogun (SUA), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Romelu Lukaku (Belgia), Charles De Ketelaere (Belgia)

2 goluri: Yasin Ayari (Suedia), Cyle Larin (Canada), Crysencio Summerville (Olanda), Daichi Kamada (Japonia), Ayase Ueda (Japonia), Maximiliano Araujo (Uruguay), Daniel Munoz (Columbia), Ruben Vargas (Elveţia), Ermin Mahmic (Bosnia-Herţegovina), Nicolas Pepe (Cote d'Ivoire), Anthony Elanga (Suedia), Pape Gueye (Senegal), Ramin Rezaeian (Iran), Leandro Trossard (Belgia), Riyad Mahrez (Algeria), Marko Arnautovic (Austria), Amad Diallo (Cote d'Ivoire), Bradley Barcola (Franţa), Raul Jimenez (Mexic), Youri Tielemans (Belgia), Habib Diarra (Senegal), Breel Embolo (Elveţia), Emam Ashour (Egipt), Azzeddine Ounahi (Maroc), Soufiane Rahimi (Maroc), Malik Tillman (SUA), Mostafa Zico (Egipt), Mikel Merino (Spania), Dan Ndoye (Elveţia), Lautaro Martinez (Argentina),Pedro Porro (Spania)

1 gol: Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia), Felix Nmecha (Germania), Nico Schlotterbeck (Germania), Jamal Musiala (Germania), Nathaniel Brown (Germania), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk (Olanda), Keito Nakamura (Japonia), Alexander Isak (Suedia), Viktor Gyokeres (Suedia), Mattias Svanberg (Suedia), Omar Rekik (Tunisia), Abdulelah Alamri (Arabia Saudită), Mohammad Mohebbi (Iran), Ibrahim Mbaye (Senegal), Aymen Hussein (Irak), Leo Ostigard (Norvegia), Romano Schmid (Austria), Ali Olwan (Iordania), Marcus Rashford (Anglia), Martin Baturina (Croaţia), Petar Musa (Croaţia), Caleb Yirenkyi (Ghana), Joao Neves (Portugalia), Luis Diaz (Columbia), Jaminton Campaz (Columbia), Abosbek Faizulaev (Uzbekistan), Michal Sadilek (Cehia), Teboho Mokoena (Africa de Sud), Granit Xhaka (Elveţia), Nathan-Dylan Saliba (Canada), Luis Romo (Mexic), Alexander Freeman (SUA), Matias Galarza (Paraguay), Franck Kessie (Cote d'Ivoire), Junya Ito (Japonia), Lamine Yamal (Spania), Agustin Canobbio (Uruguay), Kevin Pina (Capul Verde), Helio Varela (Capul Verde), Finn Surman (Noua Zeelandă), Mohamed Salah (Egipt), Trezeguet (Egipt), Marcus Holmgren Pedersen (Suedia), Nizar Alrashdan (Iordania), Nadhir Benbouali (Algeria), Amine Gouiri (Algeria), Ante Budimir (Croaţia), Nuno Mendes (Portugalia), Rafael Leao (Portugalia), Promise David (Canada), Kerim Alajbegovic (Bosnia-Herţegovina), Hasan Alhaydos (Qatar), Achraf Hakimi (Maroc), Gessime Yassine (Maroc), Wilson Isidor (Haiti), Thapelo Maseko (Africa de Sud), Mateo Chavez (Mexic), Alvaro Fidalgo (Mexic), Nilson Angulo (Ecuador), Gonzalo Plata (Ecuador), Leroy Sane (Germania), Daizen Maeda (Japonia), Hazem Mastouri (Tunisia), Jan-Paul van Hecke (Olanda), Arda Guler (Turcia), Orkun Kokcu (Turcia), Kaan Ayhan (Turcia), Auston Trusty (SUA), Sebastian Berhalter (SUA), Desire Doue (Franţa), Thelonious Aagaard (Norvegia), Iliman Ndiaye (Senegal), Alex Baena (Spania), Mahmoud Saber (Egipt), Kevin De Bruyne (Belgia), Alexis Saelemaekers (Belgia), Petar Sucic (Croaţia), Nikola Vlasic (Croaţia), Derrick Luckassen (Ghana), Fiston Mayele (RD Congo), Eldor Şomurodov (Uzbekistan), Rak Belghali (Algeria), Marcel Sabitzer (Austria), Sasa Kalajdzic (Austria), Giovani Lo Celso (Argentina), Stephen Eustaquio (Canada), Casemiro (Brazilia), Gabriel Martinelli (Brazilia), Kaishu Sano (Japonia), Julio Enciso (Paraguay), Issa Diop (Maroc), Antonio Nusa (Norvegia), Brian Cipenga (RD Congo), Ivan Perisic (Croaţia), Goncalo Ramos (Portugalia), Lisandro Martinez (Argentina), Deroy Duarte (Capul Verde), Sidny Lopes Cabral (Capul Verde), Jhon Arias (Columbia), Neymar (Brazilia), Hans Vanaken (Belgia), Yasser Ibrahim (Egipt), Cristian Romero (Argentina), Enzo Fernandez (Argentina), Fabian Ruiz (Spania), Andreas Schjelderup (Norvegia), Alexis Mac Allister (Argentina), Julian Alvarez (Argentina).

Autogoluri: Miro Muheim (Elveţia, pentru Qatar), Damian Bobadilla (Paraguay, pentru SUA), Mohamed Hany (Egipt, pentru Belgia şi pentru Australia), Aymen Hussein (Irak, pentru Norvegia), Yazan Alarab (Iordania, pentru Austria), Mohamed Manai (Qatar, pentru Canada), Cameron Burgess (Australia, pentru SUA), Hassan Altambakti (Arabia Saudită, pentru Spania), Abduvohid Nematov (Uzbekistan pentru Portugalia), Mahmoud Abunada (Qatar, pentru Bosnia-Herţegovina), Yassine Bounou (Maroc, pentru Haiti), Ellyes Skhiri (Tunisia, pentru Olanda), Diney Borges (Capul Verde, pentru Argentina).

 

Editor : Sebastian Eduard

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