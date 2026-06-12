CM 2026. Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1

Selecţionata Coreei de Sud a învins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 (0-0), joi seară (vineri dimineaţă, în România), pe Guadalajara Stadium, în Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Mexic, SUA şi Canada.

Coreea de Sud a câştigat meritat prin golurile marcate de Inbeom Hwang (67) şi Hyeongyu Oh (80), după ce Ladislav Krejci (59) deschisese scorul pentru cehi, scrie Agerpres.

„Războinicii Taegeuk” au dominat jocul şi au avut primele ocazii ale partide, prin căpitanul Son, al cărui şut din careu a fost blocat de Hranac (12), şi prin Kangin Lee (14), cu un şut din afara careului expediat de starul lui PSG, respins de Kovar.

Cehia, care a revenit la Cupa Mondială după o absenţă de 20 de ani, a avut o prestaţie palidă, fiind periculoasă într-o singură situaţie în prima repriză, prin Soucek (22), care a reluat pe lângă poartă la cornerul executat de Sojka.

Son a mai avut două oportunităţi pe finalul primei reprize, dar a fost imprecis în ambele situaţii cu şuturi din afara careului (38, 39).

Coreenii au început bine şi repriza secundă, dar Kovar l-a blocat pe Inbeom Hwang, care s-a infiltrat în careu (49), iar Jae Sung Lee nu a reuşit să profite. Kovar a fost providenţial şi în faţa lui Son (56), scăpat liber în careu.

Împotriva cursului jocului, Cehia a deschis scorul (59), după o fază antologică - Coufal a aruncat lung de la margine, iar căpitanul Krejci a reluat cu capul din 6 metri.

Avantajul echipei antrenate de Miroslav Koubek nu a durat, asiaticii egalând prin Inbeom Hwang (67), lansat de Kangin Lee în careu şi după ce jucătorul lui Feyenoord i-a culcat din fentă pe Hranac, Coufal şi pe portarul Kovar.

Cehia a avut o tresărire în min. 77, când Soucek a marcat, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Coreea de Sud a marcat golul victoriei prin rezerva Oh (80), care a reluat simplu centrarea perfectă a lui Inbeom Hwang. Oh a fost introdus inspirat de selecţionerul Hong, aflat la a doua Cupă Mondială la cârma echipei, după ediţia din 2014. Hong deţine recordul asiatic de meciuri jucate la Cupa Mondială, 16 la patru ediţii (1990, 1994, 1998, 2002).

Cehii au avut şansa egalării în min. 82, dar portarul Kim a respins şutul lui Hlozek, la o nouă aruncare lungă a lui Coufal.

Ultima oportunitate a cehilor a fost şutul lui Sadilek (90+3), reţinut de portar.

Coreea de Sud a făcut un pas important spre şaisprezecimile de finală cu acest succes, urmând să joace în continuare cu Mexicul (19 iunie) şi cu Africa de Sud (25 iunie). Cehii nu mai au voie să face niciun pas greşit în meciurile cu Africa de Sud (18 iunie) şi Mexic (25 iunie).

Coreea de Sud - Cehia 2-1 (0-0)

Au marcat: Inbeom Hwang (67), Hyeongyu Oh (80), respectiv Ladislav Krejci (59).

Guadalajara, Guadalajara Stadium: 44.985 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa A

Editor : B.P.