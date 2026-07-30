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Botoşani: Un bărbat a trimis, prin poştă, un plic cu 100 de euro pe adresa Poliţiei Rutiere

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Foto: Poliția Română
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Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani după ce o persoană a trimis, prin poştă, un plic cu 100 de euro pe adresa Serviciului Rutier, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, inspectorul şef al instituţiei, Tudor Costîn.

Potrivit acestuia, în plic se mai afla o sesizare cu privire la comportamentul agresiv în trafic al unui şofer.

„La începutul săptămânii trecute, poliţiştii Serviciului Rutier au primit o reclamaţie prin intermediul Poştei, iar în plic, lângă sesizare, era un alt plic: o bancnotă de 100 euro. Persoana respectivă sesiza un comportament agresiv în trafic al unui alt şofer. Nu ştim care este scopul acelei bancnote, dar vor stabili procurorii, pe care i-am sesizat de îndată”, a afirmat Costîn. 

Editor : Sebastian Eduard

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