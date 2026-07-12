Fostul emir al Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a murit la vârsta de 74 de ani. A fost artizanul dezvoltării țării

Emirul-fondator al Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a decedat la vârsta de 74 de ani, anunță Al Jazeera, care citează un comunicat al Amiri Diwan al statului Qatar, adică organismul suveran și biroul administrativ al emirului.

„Cu inimile pline de credință în voia lui Dumnezeu și în destin, Amiri Diwan deplânge marea pierdere suferită de națiune prin trecerea în neființă – fie ca Dumnezeu să-l ierte – a Alteței Sale, Emirul Părinte, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, care a decedat în această dimineață”, a declarat Amiri Diwan într-un comunicat emis duminică.

Șeicul Hamad, care a condus Qatarul între 1995 și 2013, a fost unul dintre principalii artizani ai dezvoltării spectaculoase a acestei țări bogate în resurse energetice.

În timpul domniei sale, țara a cunoscut o dezvoltare economică, socială și culturală care i-a consolidat statutul în cadrul comunității internaționale.

Influența politică a Qatarului se extinde astăzi în Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia. În 2022, Qatarul a găzduit Cupa Mondială FIFA masculină, cel mai urmărit turneu de fotbal din lume. Șeicul Hamad a fost întâmpinat cu aplauze entuziaste din partea suporterilor prezenți la meciul de deschidere.

În timpul mandatului său a avut loc lansarea postului internațional de televiziune Al Jazeera, în 1996.

De asemenea, în timpul mandatului său a fost promulgată prima Constituție permanentă a Qatarului, în 2004, și au fost introduse alegerile municipale, la care femeilor li s-a permis să voteze și să candideze.

În 2013, el a predat puterea fiului său, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, care avea atunci 33 de ani, într-un gest rar de abdicare din partea unui conducător ereditar din țările arabe din Golf.

Editor : M.C