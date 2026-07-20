Live TV

Video CM 2026. Naționala Spaniei s-a întors acasă cu trofeul Cupei Mondiale 2026

Data actualizării: Data publicării:
Echipa Națională a Spaniei
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

E fiesta în Spania. Noii campioni mondiali, care au detronat seara trecută Argentina lui Messi, au adus Cupa Mondială acasă. Vor fi primiți, pe rând, de regele Spaniei de premierul Petro Sancez, iar apoi Cupa Mondială va face turul Madridului. Nu mai puțin de 1.000.000 de oameni sunt pe străzi, petrec și acum.

Avionul companiei aeriene Iberia,, care transporta echipa spaniolă, a aterizat pe pistă sub un cer albastru, a constatat la faţa locului un jurnalist al AFP.

Un mic steag spaniol fluturând în partea din faţă a avionului, chiar deasupra cabinei de pilotaj, era vizibil la sosirea acestuia la aeroport.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După ce a aterizat pe pistă, sub supravegherea strictă a poliţiei, aeronava şi-a deschis uşile, iar primii care au coborât au fost antrenorul Luis de la Fuente, căpitanul Rodrigo Hernandez (Rodri), îmbrăcat în tricoul şi şortul echipei "La Roja", cu medalia la gât şi cu cupa în mâini, precum şi preşedintele federaţiei, Rafael Louzán.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cupa Mondială a venit din nou pe teritoriul spaniol, relatează corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Selecționata Spaniei a aterizat pe aeroportul Bara Haz din Madrid. Au o scurtă pauză iar apoi urmează o vizită la Palatul Regal, unde vor fi primiți de regele Felipe al 6-lea. Urmează primirea de la Palatul Guvernamental, unde se vor întâlni cu premierul Pedro Sanchez.

Punctul culminant va fi plimbarea cu un autocar descoperit, un traseu de onoare de 7km, de la Palatul Guvernamental până undeva în centru și evident ridicarea Cupei, așa cum au făcut-o pe stadion . La eveniment vor participa în jur de 1.000.000 de persoane.

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Foto: Profimedia | Poza 1 din 6
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 2 din 6
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 3 din 6
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 4 din 6
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 5 din 6
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 6 din 6
Foto: Profimedia
,

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
militar lesinat ziua aviatiei
2
Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei...
Ramzan Kadirov pe un tanc
3
Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
4
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA...
busteni-viitura
5
Viitură puternică în Bușteni: mașini și oameni luați de ape, o femeie rănită grav. A fost...
Adrian, un băiat de 13 ani, a murit în centrul orașului: ”Sărbătoarea s-a transformat în tragedie”. Trei zile de doliu
Digi Sport
Adrian, un băiat de 13 ani, a murit în centrul orașului: ”Sărbătoarea s-a transformat în tragedie”. Trei zile de doliu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Incidente după Argentina - Spania
CM 2026. FIFA a deschis o procedură disciplinară împotriva Argentinei dupe incidentele de la finala Cupei Mondiale
premierea jucatorilor spanioli
Oficialități iraniene au felicitat Spania pentru câştigarea Cupei Mondiale. Iranienii remarcă „sprijinul acordat Iranului”
Suporter Spania
CM 2026. O undă seismică a fost înregistrată în Spania după golul lui Torres din finala Cupei Mondiale
FIFA World Cup 2026: Final between Spain and Argentina
Golul care a adus Spaniei trofeul CM 2026 a provocat un seism în mai multe orașe din peninsula iberică: ce spun cercetătorii
premierea jucatorilor spanioli
CM 2026 Spania a devenit prima ţară care deţine simultan Cupa Mondială la masculin şi la feminin
Recomandările redacţiei
dn1 comarnic inundatii
Inundații în Prahova. Raed Arafat: forțe suplimentare la Comarnic și...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Grindeanu cere o „comisie de criză” la Parlament, care să adopte...
ploi torentiale avertizare furtuna anm
Cum va fi vremea în zonele afectate de inundații din Prahova, în...
ionel Bogdan deputat pnl
Purtătorul de cuvânt al PNL, despre „comisia de criză” propusă de...
Ultimele știri
Nicuşor Dan a promulgat legea prin care anul 2026 este Anul SUA în România, proiect inițiat de AUR
Manifestul Platformei Conservatoare din PNL: ce-și propun liberalii anti-Bolojan
Institutul Levantului își schimbă numele, după ce președintele a promulgat legea. Cum se cheamă acum
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a crezut că are o sarcină dificilă, dar suferea de o boală cumplită. Ce a descoperit după un RMN...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
Shakira, mesaj special pentru Leo Messi după ce Argentina a pierdut Cupa Mondială 2026. Ce a transmis...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Cupa Mondială, din nou în SUA! Donald Trump, ordin public dat președintelui FIFA: „Imediat, Gianni, m-ai...
Adevărul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul...
Playtech
Ce salarii ar putea avea președintele, premierul și parlamentarii până în 2031. Proiectul care schimbă grila...
Digi FM
A murit Dana Tapalagă, actrița din filmul „După dealuri”. Nuami Dinescu, mesaj sfâșietor: „Nu cred că există...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata: așa arată TOP 20 final la Balonul de Aur, după Cupa Mondială! Surpriza englezilor pe primul loc
Pro FM
Shakira, în centrul atenției după show-ul din finala CM 2026. Fanii, cuceriți: „Nu-mi vine să cred că are 49...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Orașul antic din România descoperit de pe Dunăre. Ce îi așteaptă la țărm pe turiștii ajunși la Drobeta-Turnu...
Newsweek
Avertisment despre pensie. Recalcularea nu aduce mereu bani în plus. Ce să verifice pensionarii înainte?
Digi FM
Câți bani câștigă Spania după triumful la Cupa Mondială. FIFA împarte premii de sute de milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Odiseea”, triumf la box office. Cel mai bun debut global al unui film regizat de Christopher Nolan
UTV
Cum l-au sărbătorit Laura Cosoi și cele patru fetițe pe Cosmin Curticăpean, la împlinirea vârstei de 50 de ani