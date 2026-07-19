Live TV

CM 2026. FIFA permite Argentinei afișarea mesajului controversat privind Insulele Falklands, în cazul în care va câștiga finala

Data publicării:
Atlanta, United States. 15th July, 2026. ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: players of Argentina show a banner that reads “Las Malvinas son Argentinas”, "The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina, " after the FIFA World Cup 2026 Semi Final match betwee
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Insulele Falkland, un subiect sensibil

FIFA a dat undă verde Argentinei să afişeze bannerul referitor la Insulele Falkland în cazul unei victorii duminică, în finala Cupei Mondiale din 2026 împotriva Spaniei, anunță  Sky Sports, potrivit News.ro.

După ce au desfăşurat pe teren un banner pe care se proclama că „Insulele Falkland (Malvine) sunt argentiniene” după victoria împotriva Angliei în semifinala Cupei Mondiale din 2026, încălcând aparent regulamentul FIFA, care interzice orice manifestare politică în incinta stadionului în timpul turneelor pe care le organizează, argentinienii vor putea în cele din urmă să îl afişeze din nou în cazul în care vor câştiga duminică finala împotriva Spaniei.

Potrivit informaţiilor obţinute de Sky Sports, forul care reglementează fotbalul mondial şi-a dat acordul, considerând că jucătorii argentinieni au dreptul să-şi exprime opiniile, conform declaraţiilor şefului grupului de lucru, Andrew Giuliani.

Insulele Falkland, un subiect sensibil

De miercuri, afacerea cu bannerul a luat o turnură politică, Regatul Unit cerând o anchetă aprofundată, iar preşedintele argentinian declarând, la rândul său, că îi înţelege pe jucătorii săi.

Arhipelag britanic situat la 600 de kilometri de coastele argentiniene, Insulele Malvine (Falkland în engleză) rămân un subiect sensibil în relaţiile dintre Londra şi Buenos Aires, care continuă să se dispute asupra suveranităţii asupra acestora.

În 1982, a izbucnit un război între cele două ţări în urma invaziei argentiniene a arhipelagului. Forţele britanice au recucerit Insulele Falkland după 74 de zile de lupte, care au dus la pierderi grele: 649 de morţi în tabăra argentiniană şi 255 de morţi în tabăra britanică.

Preşedintele argentinian Javier Milei părea iniţial că doreşte să calmeze spiritele. „Să nu amestecăm lucrurile. Insulele Falkland se recuperează printr-o diplomaţie înţeleaptă, nu prin gesturi de patriotism ieftin”, a declarat el miercuri, înainte de a-şi schimba poziţia pentru a-şi exprima sprijinul faţă de jucători.

Sentimentul legat de Insulele Falkland „este unul împărtăşit de toţi argentinienii, iar dorinţa lor de a-l exprima este perfect legitimă şi valabilă”, a explicat el.

„Într-adevăr, Insulele Falkland sunt argentiniene şi le vom recupera”, a asigurat şeful statului, „dar o vom face pe plan diplomatic, acţionând cu inteligenţă”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
2
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
ID328654_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu-1536x1024
3
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în...
grindeanu simion
4
Grindeanu îi pune condiții lui Simion pentru un Guvern PSD-AUR: „Sunt chestiuni pe care...
US President Trump to deliver address to nation
5
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru...
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea finalei CM 2026 cu Spania
Digi Sport
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea finalei CM 2026 cu Spania
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
NY: 'Legacies of Champions' FIFA World Cup 2026 Museum at Rockefellar Center
CM 2026: Cine a creat trofeul Cupei Mondiale FIFA. Povestea celui mai râvnit simbol din istoria fotbalului
faza de joc din meciul franta - anglia
CM 2026. Anglia a învins Franța în finala mică, un meci-spectacol cu zece goluri
Joan Capdevila
CM 2026: Joan Capdevila îi cere ajutorul lui Donald Trump pentru a ajunge la finala Cupei Mondiale, după ce i-a fost refuzată viza
New Jersey, United States - 5 July: Erling Haaland of Norway smiles during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 5, 2026 in East Rutherford, United States
Dieta „vikingului” Erling Haaland: 6.000 de calorii pe zi, din lapte crud, fripturi, ficat şi inimă de vită. Ce spun specialiștii
A match between Spain and France for a place in the 2026 World Cup final.
Momente memorabile din finalele Campionatului Mondial de Fotbal. Lamine Yamal poate deveni al treilea cel mai tânăr campion mondial
Recomandările redacţiei
Andrew Tate
Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în SUA, în urma unei...
femeie frig primavara vreme rece
Vremea se schimbă radical. După caniculă și furtuni, temperaturile...
submarinul nuclear Komsomoleț al Uniunii Sovietice
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul...
jocuri de noroc
Orașul în care oamenii se opun mutării păcănelelor într-un cartier de...
Ultimele știri
Ucraina lovește ținte rusești din Crimeea și Luhansk
UE interzice de astăzi distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Ce impact au noile reguli asupra companiilor din România
Salonul Aeronautic de la Farnborough, cândva dominat de aviația comercială, va fi anul acesta o scenă pentru industria militară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zile ale zodiilor între 20 și 26 iulie. Pentru unii nativi începe cea mai bună perioadă...
Cancan
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Fanatik.ro
Surpriză uriașă înainte de finala Cupei Mondiale Spania – Argentina: cine va sta lângă Donald Trump în...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Uluitor! Campionul mondial cu Spania a primit interzis în SUA și a cerut intervenția președintelui Donald...
Adevărul
Cum arătau vacanțele românilor la mare în comunism. Discoteci, concursuri de Miss și turiști străini, într-o...
Playtech
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de...
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat pe rețelele sociale: „Este timpul să fiu din nou fericită”. Ce a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”N-a văzut meciul”. Thomas Tuchel i-a lăsat mască pe englezi, după ”bijuteria” Franța - Anglia: ”Nu știam”
Pro FM
Sore, siluetă armonioasă în costum de baie, în vacanța din Turcia. S-a distrat cu fiica ei în parcurile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Regretul lui Cillian Murphy după ce a jucat cu Sam Neill în „Peaky Blinders”: „Mi-a plăcut să lucrez cu el, e...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele celei mai lungi crize de consum din România. Avertisment dur al unui economist...
Newsweek
De ce nu au crescut pensiile în 2025 și 2026? Când s-ar putea da indexarea? Ministerul Muncii explică
Digi FM
Ziua tratează bolnavi de cancer, iar în weekend pilotează avioane. Povestea impresionantă a unei tinere de 27...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Brad Pitt are doi frați despre care se vorbește foarte rar. Cu ce se ocupă, de fapt, Doug și Julie
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...