CM 2026. FIFA permite Argentinei afișarea mesajului controversat privind Insulele Falklands, în cazul în care va câștiga finala

FIFA a dat undă verde Argentinei să afişeze bannerul referitor la Insulele Falkland în cazul unei victorii duminică, în finala Cupei Mondiale din 2026 împotriva Spaniei, anunță Sky Sports, potrivit News.ro.

După ce au desfăşurat pe teren un banner pe care se proclama că „Insulele Falkland (Malvine) sunt argentiniene” după victoria împotriva Angliei în semifinala Cupei Mondiale din 2026, încălcând aparent regulamentul FIFA, care interzice orice manifestare politică în incinta stadionului în timpul turneelor pe care le organizează, argentinienii vor putea în cele din urmă să îl afişeze din nou în cazul în care vor câştiga duminică finala împotriva Spaniei.

Potrivit informaţiilor obţinute de Sky Sports, forul care reglementează fotbalul mondial şi-a dat acordul, considerând că jucătorii argentinieni au dreptul să-şi exprime opiniile, conform declaraţiilor şefului grupului de lucru, Andrew Giuliani.

Insulele Falkland, un subiect sensibil

De miercuri, afacerea cu bannerul a luat o turnură politică, Regatul Unit cerând o anchetă aprofundată, iar preşedintele argentinian declarând, la rândul său, că îi înţelege pe jucătorii săi.

Arhipelag britanic situat la 600 de kilometri de coastele argentiniene, Insulele Malvine (Falkland în engleză) rămân un subiect sensibil în relaţiile dintre Londra şi Buenos Aires, care continuă să se dispute asupra suveranităţii asupra acestora.

În 1982, a izbucnit un război între cele două ţări în urma invaziei argentiniene a arhipelagului. Forţele britanice au recucerit Insulele Falkland după 74 de zile de lupte, care au dus la pierderi grele: 649 de morţi în tabăra argentiniană şi 255 de morţi în tabăra britanică.

Preşedintele argentinian Javier Milei părea iniţial că doreşte să calmeze spiritele. „Să nu amestecăm lucrurile. Insulele Falkland se recuperează printr-o diplomaţie înţeleaptă, nu prin gesturi de patriotism ieftin”, a declarat el miercuri, înainte de a-şi schimba poziţia pentru a-şi exprima sprijinul faţă de jucători.

Sentimentul legat de Insulele Falkland „este unul împărtăşit de toţi argentinienii, iar dorinţa lor de a-l exprima este perfect legitimă şi valabilă”, a explicat el.

„Într-adevăr, Insulele Falkland sunt argentiniene şi le vom recupera”, a asigurat şeful statului, „dar o vom face pe plan diplomatic, acţionând cu inteligenţă”.

Editor : B.E.