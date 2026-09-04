Milei anunţă o înăsprire a poziţiei privind Insulele Falkland. „Cauza cea mai sfântă pentru noi, argentinienii”

Preşedintele argentinian Javier Milei a invocat joi „vânt favorabil” pentru revendicarea istorică a Argentinei asupra insulelor Falkland (Malvine) şi a anunţat înăsprirea sancţiunilor pentru proiectele petroliere din jurul arhipelagului.

Într-o alocuţiune televizată, el a anunţat un viitor proiect de lege pentru „înăsprirea sancţiunilor şi a pedepselor împotriva companiilor implicate în operaţiuni neautorizate” în jurul arhipelagului din Atlanticul de Sud, a cărui suveranitate este disputată între Buenos Aires şi Londra.

Anunţul vine la câteva zile după ce preşedintele american Donald Trump, aliatul său ideologic, a declarat că nu exclude o „revizuire” a poziţiei de neutralitate a SUA cu privire la insulele Falkland şi în urma condamnării de către Argentina a unui proiect de exploatare petrolieră al unei companii britanice în largul arhipelagului.

Statele Unite, la fel ca majoritatea ţărilor occidentale, recunosc până în prezent că Regatul Unit administrează de facto aceste insule, dar nu se pronunţă asupra suveranităţii stricto sensu. Aceasta face obiectul unei rezoluţii ONU care recunoaşte din 1965 existenţa unei dispute şi îndeamnă părţile să găsească o soluţie paşnică.

„Trec mereu în revistă toate poziţiile. Aceasta este una dintre multe altele”, a declarat luni preşedintele american, întrebat pe această temă, fără a oferi mai multe detalii.

„Cauza cea mai sfântă”

Javier Milei s-a bucurat imediat de scurta declaraţie a omologului său american, vorbind despre „ceva foarte puternic legat de cauza cea mai importantă şi mai sfântă pentru noi, argentinienii”.

Arhipelagul Falkland, situat la 600 de kilometri de coasta patagoniană a Argentinei, a fost scena unui război între Argentina şi Regatul Unit în 1982, care, în 74 de zile, a făcut 649 de morţi în rândul argentinienilor şi 255 în rândul britanicilor.

Printr-o coincidenţă, marţi, o asociaţie a veteranilor din Falkland şi avocaţi pentru protecţia mediului au intentat o acţiune în justiţie în Argentina cu scopul de a bloca proiectul petrolier derulat de compania britanică Rockhopper şi de cea israeliană Navitas în nordul arhipelagului.

Insulele Falkland, administrate de facto de Regatul Unit din 1833, bântuie politica şi sufletul Argentinei, fiind deopotrivă un totem şi un element de coeziune care depăşeşte diviziunile politice.

În Constituţie, în manualele şcolare, pe picturile murale, pe abţibildurile de pe autobuze sau chiar tatuat pe piele, sloganul „Malvinas Argentinas” este omniprezent.

Editor : B.P.