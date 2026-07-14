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Live Text CM 2026. Franța - Spania, prima semifinală a turneului final, de la ora 22:00

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Din articol
Echipele de start

Franța, vicecampioana mondială en-titre, joacă azi, de la ora 22.00, în compania campioanei europene Spania, pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Meciul va fi arbitrat de Ivan Barton, din El Salvador.

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La 237 de ani de la căderea Bastiliei, Mbappe, Dembele, Olise şi coechipierii săi se confruntă cu Lamine Yamal&Co., pentru un loc în finala World Cup 2026, scrie Digi Sport.

A 8-a calificare în semifinale îi oferă Franţei, de două ori campioană mondială, şansa de a deveni a doua naţiune europeană, după Germania de Vest (1982, 1986, 1990), care să dispute trei finale consecutive ale Cupei Mondiale.

Singura constantă a echipei în această perioadă de aur a fost superstarul Kylian Mbappe, care a marcat în victoria cu 4-2 împotriva Croaţiei, la Cupa Mondială din Rusia 2018, a reuşit un hat-trick în finala pierdută cu Argentina la Cupa Mondială din Qatar 2022 şi a înscris 8 goluri până în prezent în acest an.

Jucătorul în vârstă de 27 de ani are un bilanţ uimitor de 20 de goluri în 20 de meciuri la Cupa Mondială, dar este departe de a fi singura ameninţare ofensivă a francezilor, care se mândresc şi cu Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue şi Bradley Barcola.

Aceasta este abia a treia prezenţă a Spaniei în semifinale, La Roja ajungând în această fază în 1950 şi devenind campioană la Cupa Mondială din Africa de Sud 2010. De atunci, echipa nu a mai reuşit să avanseze în etapele următoare, fiind eliminată în faza grupelor în 2014 şi în optimile de finală la fiecare dintre ultimele două ediţii.

Echipa lui Luis de la Fuente va aborda acest meci plină de încredere, după ce a ieşit victorioasă din ultimele două întâlniri cu Franţa, ambele disputate tot în semifinale: o victorie cu 2-1 la UEFA EURO 2024 şi un triumf cu 5-4 în UEFA Nations League 2024/25.

Deşi ambele echipe se mândresc cu câte 17 participări la Cupa Mondială FIFA, aceasta va fi, într-un mod oarecum surprinzător, abia a doua oară când Franţa şi Spania se vor înfrunta pe cea mai mare scenă a lumii.

Singura lor întâlnire anterioară a avut loc în optimile de finală de la Germania 2006, când David Villa a deschis scorul pentru Spania cu un penalty în prima repriză, dar Franck Ribery, Patrick Vieira şi Zinedine Zidane au ripostat, asigurând Franţei o victorie cu 3-1.

Partida se dispută la Dallas, oraşul texan devenit şi mai celebru pentru serialul cu familia Ewing.

Câştigătoarea va juca în finală cu învingătoarea meciului dintre Argentina şi Anglia, care are loc miercuri.

Echipele de start

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Franţei şi Spaniei, care are loc marţi (22:00, ora României), pe Dallas Stadium, în prima semifinală a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada:

FRANȚA: 16. Mike Maignan - 5. Jules Kounde, 4. Dayot Upamecano, 17. William Saliba, 3. Lucas Digne - 8. Aurelien Tchouameni, 14. Adrien Rabiot - 7. Ousmane Dembele, 11. Michael Olise, 12. Bradley Barcola - 10. Kylian Mbappe (căpitan).
Selecţioner: Didier Deschamps.
Rezerve: 1. Brice Samba, 23. Robin Risser - 2. Malo Gusto, 15. Ibrahima Konate, 19. Theo Hernandez, 21. Lucas Hernandez, 26. Maxence Lacroix, 6. Emmanuel Kone, 13. Ngolo Kante, 18. Warren Zaire-Emery, 24. Rayan Cherki, 25. Maghnes Akliouche, 9. Marcus Thuram, 20. Desire Doue, 22. Jean-Philippe Mateta.

SPANIA: 23. Unai Simon - 12. Pedro Porro, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte, 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (căpitan), 8. Fabian Ruiz - 19. Lamine Yamal, 10. Dani Olmo, 15. Alejandro Baena - 21. Mikel Oyarzabal.
Selecţioner: Luis De la Fuente.
Rezerve: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 2. Marc Pubill, 3. Alejandro Grimaldo, 4. Eric Garcia, 5. Marcos Llorente, 6. Mikel Merino, 9. Gavi, 18. Martin Zubimendi, 20. Pedri, 7. Ferran Torres, 11. Yeremy Pino, 17. Nico Williams, 25. Victor Munoz, 26. Borja Iglesias.

Arbitru: Ivan Barton (El Salvador); arbitri asistenţi: David Moran (El Salvador), Antonio Pupiro (Nicaragua); al patrulea oficial: Glenn Nyberg (Suedia); arbitru asistent de rezervă: Mahbod Beigi (Suedia)
Arbitru video: Tomasz Kwiatkowski (Polonia); arbitri asistenţi video: Dennis Johan Higler (Olanda), Guillermo Pacheco (Mexic); arbitru video de rezervă: Leodan Gonzalez (Uruguay); arbitru asistent video de rezervă: Ivan Bebek (Croaţia)

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Editor : Liviu Cojan

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