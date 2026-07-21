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Video CM 2026: Haaland și Messi, țintele preferate ale dezinformării. Cele mai mari falsuri și teorii ale conspirației de la Cupa Mondială

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Erling Haaland, Lionel Messi și Jude Bellingham
Erling Haaland, Lionel Messi și Jude Bellingham. Colaj foto/ surse foto: Profimedia Images
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Din articol
Erling Haaland, unul dintre cei mai vizați de conținutul fals generat cu AI Declarații inventate atribuite lui Jude Bellingham Teorii ale conspirației privind Argentina Messi, imagini generate cu AI și fotografii scoase din context

Clipuri generate cu inteligență artificială, imagini fabricate și citate false atribuite unor fotbaliști precum Erling Haaland, Lionel Messi și Jude Bellingham au circulat masiv în timpul Cupei Mondiale din 2026, adunând milioane de vizualizări înainte de a fi demontate. Printre cele mai răspândite narațiuni s-a numărat și teoria conspirației potrivit căreia turneul FIFA ar fi fost aranjat pentru ca Argentina să câștige trofeul.

Echipa The Cube, serviciul de fact-checking al Euronews, a analizat unele dintre cele mai răspândite informații false care au circulat în timpul Cupei Mondiale din 2026. De la videoclipuri create cu inteligență artificială până la teorii ale conspirației privind favorizarea Argentinei, dezinformarea a însoțit aproape fiecare etapă importantă a competiției.

Erling Haaland, unul dintre cei mai vizați de conținutul fals generat cu AI

Potrivit analizei, atacantul norvegian Erling Haaland a fost unul dintre fotbaliștii cel mai des folosiți în videoclipuri generate cu inteligență artificială.

Cel mai distribuit material îl înfățișa pe Haaland privind spre propria reflexie într-un restaurant și speriindu-se. Clipul a depășit 30 de milioane de vizualizări într-o singură zi, însă era realizat prin tehnologia face swap, aplicată peste un videoclip publicat inițial de un creator de conținut din China.

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Chiar și după ce s-a demonstrat că imaginile sunt false, videoclipul a mai adunat aproximativ 10 milioane de vizualizări pe diferite platforme.

Într-un alt caz, pe platforma X a fost distribuit un videoclip în care Haaland apărea după înfrângerea Norvegiei în fața Angliei, însoțit de afirmația falsă că va susține Argentina deoarece „Anglia i-a luat ilegal teritoriul”, o referire la disputa privind Insulele Falkland.

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În realitate, imaginile proveneau din conferința de presă de după meci, iar fotbalistul declara că va susține Anglia în continuarea competiției, deoarece are colegi la Manchester City care evoluează pentru naționala engleză și simpatizează această echipă încă din copilărie.

Declarații inventate atribuite lui Jude Bellingham

Nici mijlocașul Angliei Jude Bellingham nu a scăpat de dezinformare. După meciul dintre Norvegia și Anglia, pe rețelele sociale au circulat postări care îi atribuiau afirmații precum „Messi este idolul meu” sau „FIFA este coruptă”.

Verificarea înregistrărilor autentice ale interviurilor acordate de fotbalist după partidă arată însă că acesta nu a făcut niciuna dintre aceste declarații.

Teorii ale conspirației privind Argentina

Una dintre cele mai răspândite narațiuni false din timpul Cupei Mondiale a susținut că turneul ar fi fost aranjat pentru ca Argentina să câștige trofeul.

Teoria a căpătat amploare după victoria Argentinei cu 3-2 în fața Egiptului, pe 7 iulie. Meciul a fost urmat de o plângere depusă de Federația Egipteană de Fotbal la FIFA, în care arbitrul François Letexier și brigada sa au fost acuzați de „greșeli grave de arbitraj”.

Ulterior, pe rețelele sociale au început să circule numeroase imagini și afirmații fără legătură cu meciul, prezentate drept dovezi că Argentina ar fi beneficiat de sprijin extern.

Messi, imagini generate cu AI și fotografii scoase din context

Printre cele mai distribuite materiale s-a aflat o imagine creată cu inteligență artificială în care premierul israelian Benjamin Netanyahu apărea purtând tricoul Argentinei în timpul meciului cu Austria. În realitate, Netanyahu nu a fost prezent la partidă.

Alte postări au încercat să lege vizitele lui Lionel Messi în Israel de presupusa favorizare a Argentinei la Cupa Mondială, însă afirmațiile nu sunt susținute de surse oficiale și nu există dovezi care să confirme această teorie.

De asemenea, pe internet a circulat o imagine generată cu AI în care președintele FIFA, Gianni Infantino, părea că îi injectează lui Messi substanțe pentru îmbunătățirea performanței sportive. Un alt clip cu cei doi ironizează capacitățile sportive ale argentinianului.

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O altă fotografie virală susținea că arbitrul Ismail Elfath i-ar fi cerut lui Messi o fotografie după meciul Argentina – Anglia. În realitate, imaginea provenea din 2022 și fusese realizată înaintea unui meci dintre Argentina și Franța.

Un alt videoclip devenit viral, care a strâns peste 8 milioane de vizualizări pe platforma X, părea să îl arate pe Lionel Messi simulând o accidentare în timpul meciului cu Elveția. Potrivit verificărilor realizate de The Cube, imaginile erau generate cu inteligență artificială. Specialiștii au identificat mai multe inconsecvențe vizuale, inclusiv echipamente incorecte purtate de jucătorii Elveției, care au indicat că videoclipul nu era autentic.

Editor : M.I.

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