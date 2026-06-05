CM 2026. Rezultat surpriză la amicalul Spania - Irak, penultimul meci al ibericilor înainte de Cupa Mondială

Echipa națională de fotbal a Spaniei a remizat, scor 1-1, cu Irak, în penultimul meci jucat înainte de Cupa Mondială 2026, într-un amical care a avut loc la La Coruna.

Spaniolii au deschis scorul după 16 minute, prin Ferran Torres, potrivit digisport.ro, iar 11 minute mai târziu Irakul a reușit să egaleze, după ce Merchas Doski, fundașul Viktoriei Plzen, a profitat de o greșeală a lui Joan Garcia.

Spania a controlat autoritar meciul până la fluierul de final, dar nu a mai reușit să marcheze.

Echipa folosită de Spania în meciul cu Irak: Garcia (Roman 73) - Porro (Rodriguez 73), Martin (Pubill 59), Laporte (Garcia 46), Grimaldo (Pino 46) - Gavi (Guerra 59), Bernal (Turrientes 59) - Torres (Gomez 46), Olmo (Garcia 46), Baena (Merino 68) - Iglesias (Rodriguez 46)

Naționala spaniolă mai are programat meci amical, contra naționalei din Peru, pe 9 iunie, în Mexic, înaintea debutlui Cupei Mondiale.

Primul meci al Spaniei de la Cupa Mondială este împotriva naționalei Insulelor Capului Verde, pe 15 iunie, de la ora 19:00. Pe 21 iunie, de la 19:00, se joacă Spania - Arabia Saudită, iar pe 27 iunie, de la 03:00, este programată partida Uruguay - Spania.

Naționala Irakului este prezentă, de asemenea, la Cupa Mondială, iar până la startul turneului final mai joacă un amical cu Venezuela.

În faza grupelor Cupei Mondiale, Irak are meciuri cu Norvegia, 17 iunie, de la ora 01:00, cu Franța, 23 iunie, de la ora 00:00, și cu Senegal, pe 26 iunie, de la ora 22:00.

Editor : B.E.