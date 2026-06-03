Un incendiu de vegetație izbucnit în regiunea Murcia, din sud-estul Spaniei, a determinat evacuarea a aproape 200 de persoane și mobilizarea a sute de pompieri, militari și membri ai serviciilor de urgență. Flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic, iar autoritățile au activat planul de urgență pentru incendii forestiere, anunță Euronews.

Un incendiu de pădure izbucnit în zona Sierra de Espuna, în regiunea Murcia, a declanșat o amplă operațiune de intervenție și evacuare, după ce flăcările au amenințat localități aflate în apropierea unor zone turistice populare din sud-estul Spaniei.

Aproape 200 de persoane au fost evacuate din zonele afectate, iar peste 170 de militari din cadrul Unității Militare de Urgență (UME) au fost mobilizați pentru a sprijini echipele de intervenție care luptă cu incendiul de la sol și din aer.

Alarma a fost dată marți după-amiază de excursioniști aflați în apropierea muntelui Cresta del Gallo, care au observat primele focare într-o zonă a parcului natural. În scurt timp, incendiul s-a extins rapid, alimentat de condițiile meteorologice nefavorabile și de rafalele puternice de vânt.

Peste 300 de pompieri, militari și lucrători ai serviciilor de urgență au participat la operațiunile de stingere, fiind sprijiniți de avioane și elicoptere care au efectuat lansări de apă asupra focarelor active.

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Un localnic, dintre cei care au decis să-și părăsească voluntar locuințele înainte de a li se ordona să plece, a declarat: „Tot cerul este negru. Se vede fumul de aici și încă arde.”

Un altul a spus: „Există multe zone rezidențiale de care flăcările, înalte de 20 de metri, s-au apropiat periculos de mult. Deoarece a plouat atât de mult în Murcia și în toată Spania, până acum o lună zona era încă verde și nu s-a apucat încă de curățarea ei. Acea vegetație joasă a ars spectaculos.”

Potrivit autorităților, incendiul a afectat peste 270 de hectare de teren și a provocat rănirea unei persoane, care a fost tratată pentru arsuri.

Guvernul regional din Murcia a ridicat nivelul de alertă al planului special pentru incendii forestiere (Infomur) la nivelul 2, măsură aplicată în situațiile în care există riscul unor consecințe grave pentru populație și bunuri. Acest nivel permite mobilizarea unor resurse suplimentare și solicitarea sprijinului autorităților naționale.

Președintele regiunii Murcia, Fernando Lopez Miras, a declarat că Unitatea Militară de Urgență a fost plasată în stare de alertă pentru a putea interveni rapid în cazul agravării situației. La rândul său, reprezentantul guvernului spaniol în regiune, Francisco Lucas, a confirmat că desfășurarea unităților militare a fost autorizată și că resurse suplimentare au fost trimise în zona afectată.

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Ancheta privind cauza incendiului este în desfășurare, însă serviciile de urgență au transmis că una dintre ipotezele luate în calcul este provocarea intenționată a focului.

Imaginile surprinse în timpul intervenției au arătat coloane dense de fum și localnici care părăseau zona, în timp ce flăcările se apropiau de locuințe. Un rezident a descris situația drept una extrem de periculoasă, afirmând că frontul de foc ajunsese la aproximativ 20 de metri înălțime și se afla la mică distanță de zonele rezidențiale.

Miercuri dimineață, autoritățile au anunțat că incendiul nu mai prezenta flăcări active, însă în zonă existau în continuare puncte fierbinți monitorizate permanent de echipele de intervenție.

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Editor : C.A.