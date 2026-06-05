Intervenție divină: de ce vizita Papei Leon în Spania ar putea fi o adevărată mană cerească pentru Pedro Sanchez

Deși Papa Leon al XIV-lea nu este așteptat să aterizeze la Madrid decât sâmbătă, la ora 10.30, prezența sa în capitala Spaniei este deja aproape omniprezentă. Chipul zâmbitor și patern al primului papă american îi întâmpină pe vizitatori de pe afișe, de pe lateralele autobuzelor, de pe cardurile de călătorie comemorative și chiar de pe ecranele digitale din rețeaua de metrou, unde apare printre reclamele la creme de protecție solară și oferte bancare, notează The Guardian.

În Plaza de Cibeles, în fața palatului care seamănă cu un tort de nuntă și care găzduiește sediul primăriei din Madrid, prinde contur imensa scenă de pe care suveranul pontif va oficia duminică o slujbă în fața a până la un milion de credincioși. Paseo del Prado, care pornește de la Cibeles și coboară spre muzeul cu același nume, este împodobit cu bannere care îl întâmpină pe papă și îi îndeamnă pe credincioși să asculte cuvintele lui Iisus din Evanghelia după Ioan și să „alzad la mirada”, adică să ridice privirea.

Pentru o țară care nu mai este bastionul romano-catolic de acum 50 – sau chiar 20 de ani, entuziasmul cu privire la prima vizită papală de la vizita lui Benedict al XVI-lea în Spania, din 2011, este palpabil. Pe atunci, 71,7% dintre spanioli se declarau catolici; astăzi, această cifră a scăzut la 56,1%, dintre care doar 18,3% sunt practicanți. Totuși, Leon poate găsi încurajare într-un sondaj care a arătat că numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care se identifică ca fiind catolici a crescut de la 31,6% în 2020 la 45% anul trecut.

De asemenea, va găsi o țară mult mai polarizată din punct de vedere politic decât era acum 15 ani. Probleme precum locuințele, imigrația, serviciile publice și un șir aparent nesfârșit de acuzații de corupție politică au creat o atmosferă politică febrilă – unii ar spune chiar sălbatică.

Itinerariul de șapte zile al primei vizite a lui Leon într-o țară din UE, în afara Italiei, care include Madrid, Barcelona și Insulele Canare, este o combinație atent alcătuită de evenimente oficiale, momente de relaxare și întâlniri personale.

Pe lângă întâlnirile de protocol cu regele Felipe, regina Letizia și prim-ministrul Pedro Sanchez – precum și inaugurarea turnului „Iisus Hristos” al bazilicii Sagrada Familia din Barcelona –, suveranul pontif va petrece timp alături de persoanele fără adăpost, de migranți, precum și de profesioniștii și voluntarii care lucrează cu aceștia.

Joi, el va vizita portul Arguineguin de pe insula Gran Canaria pentru a discuta cu unele dintre persoanele care și-au riscat viața pe periculoasa rută migratorie transatlantică dintre Africa și Europa.

Hotărârea lui Leon de a atrage atenția asupra situației dificile a migranților și a solicitanților de azil – dintre care cel puțin 1.172 au murit anul trecut în timp ce se îndreptau spre Insulele Canare – nu va trece neobservată nici în Spania, nici în alte părți. Angajamentul Papei față de drepturile fundamentale ale migranților l-a determinat să critice administrația Trump pentru ceea ce el a numit tratamentul „extrem de lipsit de respect” aplicat străinilor în Statele Unite.

Această poziție l-a aliniat, de asemenea, la politicile guvernului condus de socialiștii lui Sanchez, care a mers împotriva curentului politic european prin apărarea beneficiilor economice și sociale ale migrației și care se află acum în proces de legalizare a statutului a cel puțin 500.000 de migranți fără documente și solicitanți de azil.

După o întâlnire la Vatican luna trecută, prim-ministrul spaniol l-a lăudat pe suveranul pontif, calificându-l drept „busola morală în lupta împotriva nedreptății”, și a afirmat că împărtășesc „o viziune umanistă asupra migrației”. Astfel de declarații nu sunt pe placul partidului de extremă dreapta Vox, care se opune programului de legalizare și susținerii acestuia de către Conferința Episcopilor Spanioli.

În iulie anul trecut, Vox a lansat ideea deportării a până la 8 milioane de persoane de origine străină – inclusiv copiii imigranților –, susținând că „le este foarte greu să se obișnuiască cu obiceiurile noastre”. Ulterior, partidul a renunțat la planul de „remigrare”.

Liderul partidului Vox, Santiago Abascal, s-a arătat recent indignat când episcopul diecezei din Insulele Canare a sugerat că îngrijirea migranților este o datorie creștină și umană fundamentală – și că oricine ar crede altfel ar face bine să petreacă cinci zile fără mâncare pe o barcă mică.

Abascal a ripostat afirmând că episcopii sunt departe de realitate și îndemnându-i să „iasă din palatele lor și să vadă pe viu consecințele pe care imigrația ilegală le are asupra spaniolilor în ceea ce privește asistența medicală, siguranța, salariile și impozitele”. Ulterior, el a declarat că, deși partidul său respectă Conferința Episcopilor – pe care a descris-o drept „o alianță foarte importantă în cadrul societății spaniole” –, probabil că nu va susține discursul pe care Papa îl va ține luni în fața Congresului.

„Uite, dacă un lider religios – fie că este vorba de Dalai Lama, de Papă sau de un rabin… ne spune că trebuie să acceptăm un val de imigrație masivă și o extindere a islamismului în cadrul societății, atunci vom spune nu”, a declarat el într-un interviu acordat săptămâna trecută.

Reacția rezervată a partidului Vox la vizita papală este semnificativă. Politicile sale de tipul „spaniolii pe primul loc” exercită o influență puternică asupra Partidului Popular (PP), de orientare conservatoare, care, potrivit previziunilor, va câștiga alegerile generale de anul viitor, dar nu va obține majoritatea, fiind astfel nevoit să se bazeze pe sprijinul parlamentarilor lui Abascal.

Vox a reintrat recent în trei guverne de coaliție regionale alături de PP, după ce a convins conservatorii să adopte politica sa privind „prioritatea națională”, care ar favoriza cetățenii spanioli în detrimentul persoanelor de origine străină în ceea ce privește locuințele și beneficiile sociale.

Deși prim-ministrul s-a descris cândva ca „un ateu, pur și simplu”, momentul ales pentru vizita pontifului s-ar putea dovedi o adevărată mană cerească.

Se poate spune că profilul internațional al Spaniei este mai puternic ca niciodată – în mare parte datorită poziției pro-imigrație a lui Sanchez, criticilor sale repetate la adresa războiului purtat de Israel în Gaza și mustrărilor sale aspre la adresa atacurilor lui Trump împotriva Iranului. Prezența lui Leon va consolida și mai mult acest profil. Un anunț publicitar pe o pagină întreagă din ediția de marți a The Guardian, publicat de Oficiul Național de Turism al Spaniei, prezenta o imagine a Sagrada Familia, însoțită de legenda: „Noi construim pacea. Lucruri bune se întâmplă în Spania”.

Există, de asemenea, beneficii politice imediate. Vizita Papei nu numai că va consolida politicile pro-imigrație ale lui Sanchez și va pune Partidul Popular (PP) într-o situație delicată din cauza apropierii sale tot mai mari de Vox, dar ar putea, de asemenea, să distragă atenția de la acuzațiile tot mai numeroase de corupție care îi vizează familia, partidul și guvernul.

Fratele prim-ministrului, David Sanchez, este judecat pentru presupus trafic de influență și abuz în serviciu, în timp ce soția sa, Begona Gomez, a fost acuzată de delapidare, trafic de influență, corupție în relațiile de afaceri și deturnare de fonduri și urmează să se prezinte în fața judecătorului marți, 9 iunie.

Atât David Sanchez, cât și Gomez neagă orice faptă ilegală – la fel ca și predecesorul socialist al prim-ministrului, Jose Luis Rodríguez Zapatero, care a fost recent pus sub anchetă pentru presupus trafic de influență și alte infracțiuni. Poliția investighează, de asemenea, acuzațiile potrivit cărora o echipă din cadrul Partidului Socialist ar fi acționat pentru a zădărnici anchetele polițienești și judiciare care amenințau interesele formațiunii sau ale guvernului.

Însă, cel puțin în următoarele câteva zile, atenția va fi, din fericire, concentrată asupra cuvintelor și faptelor unui vizitator american în vârstă de 70 de ani, a cărui influență se întinde cu mult dincolo de lumea aceasta.

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Editor : A.M.G.