CM 2026. Țările de Jos câștigă grupa F, după victoria cu Tunisia. Ce adversar întâlnește în 16-imi

Țările de Jos încheie grupa F de la Campionatul Mondial 2026 pe primul loc, după ce a învins și Tunisia, cu 3-1. În timp ce Țările de Jos se pregătește să înfrunte Maroc în 16-imile competiției, Tunisia părăsește SUA fără să obțină niciun punct și cu 12 goluri încasate în trei meciuri.

Un autogol al lui Ellyes Skhiri a deschis meciul în minutul trei al meciului care s-a disputat pe Kansas City, pe Arrowhead Stadium, în prezența a 68.000 de spectatori.

Trei minute mai târziu, Brian Bobbey, atacantul celor de la Sunderland, a înscris încă o dată la acest Campionat Mondial după dubla cu Suedia, ajungând la trei goluri marcate în total.

Tunisia a încercat să reducă din diferență, iar în minutul 56 a și reușit, prin Hazem Mastouri, însă fundașul Jan Paul van Hecke a închis tabela în minutul 62.

Țările de Jos au încheiat acest meci cu 20 de șuturi, dintre care 7 spre poartă.

7 puncte a adunat, astfel, Țările de Jos (după 2-2 cu Japonia și 5-1 cu Suedia) și a câștigat grupa F. În 16-imi, Țările de Jos va juca cu Maroc (locul 2 din grupa C).

Tunisia a încheiat grupa F cu 0 puncte și 12 goluri încasate.

Editor : M.G.