CM 2026. „Lucruri ciudate”. Egiptul acuză FIFA că ar fi vrut să-i salveze pe Messi şi pe Argentina

Selecţionerul egiptean şi mai mulţi dintre jucătorii săi au strigat „scandal” şi au denunţat erorile de arbitraj după înfrângerea suferită marţi în faţa Argentinei (2-3), în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026. Au mers până la a sugera că FIFA ar fi intervenit pentru a-i menţine pe Lionel Messi şi echipa sa în competiţie, notează rmcsport.fr.

După ce a avut probleme cu Capul Verde în runda precedentă, Argentina a trecut prin momente dificile marţi împotriva Egiptului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026. Luată rapid prin surprindere şi condusă cu 2-0 puţin după o oră de joc, Argentina a aşteptat ultimele zece minute pentru a răsturna situaţia şi a câştiga graţie unui gol în ultimele clipe (3-2). Un meci care s-a schimbat din cauza deciziilor arbitrului François Letexier, potrivit opiniei selecţionerului Faraonilor.

„Am fost cei mai buni. Ce s-a întâmplat nu a fost nici corect, nici echitabil”, s-a plâns antrenorul egiptean la microfonul beIN Sports, după eliminarea crudă a echipei sale în faţa formaţiei lui Lionel Messi.

Hossam Hassan şi-a exprimat indignarea faţă de modul în care a fost tratată echipa sa în timpul meciului. „Unul dintre golurile noastre a fost anulat şi nu ştim de ce. Eram foarte aproape să conducem cu 3-1, iar Hamdy Fathy a fost faultat.”

Hassan denunţă „susţinerea la toate nivelurile” acordată Argentinei

După un penalty acordat şi ratat de Lionel Messi în prima repriză, François Letexier a refuzat apoi un gol egiptenilor pentru un fault „ofensiv” la începutul acţiunii. Înainte de al treilea gol al sud-americanilor, Faraonii au regretat că arbitrul francez nu a fluierat în favoarea lor după o fază controversată în careul argentinian, notează rmcsport.fr, citată de News.ro.

„Poate că au vrut să-l menţină pe campionul mondial în competiţie? Poate că au vrut ca Messi să rămână în cursă?”, s-a întrebat din nou selecţionerul Hossam Hassan, fără a menţiona vreodată FIFA, dar cu o aluzie clară. „În fotbal, există uneori factori externi care depăşesc aspectele tehnice.”

Frustrat de desfăşurarea meciului, Hossam Hassan a avut nişte discuţii oarecum tensionate cu arbitrul central în ultimele momente ale acestui meci. Însă, deşi calmul s-a restabilit pe marginea terenului, selecţionerul Egiptului nu are de gând să lase lucrurile aşa.

„I-am spus arbitrului că ceea ce se întâmpla nu era corect. Este o victorie nemeritată pentru Argentina”, a mai denunţat antrenorul în vârstă de 59 de ani. „Odată ce mă voi întoarce în ţara mea şi acasă, nu voi mai urmări Cupa Mondială, pentru că nu există dreptate în această competiţie.”

„A fost la fel de clar ca soarele în plină zi”

Mai mulţi jucători ai echipei africane au criticat, de asemenea, deciziile nefavorabile ale arbitrilor în timpul meciului împotriva Argentinei. În special atacantul Mostafa Ziko, căruia i-a fost anulat golul după intervenţia VAR, din cauza unui fault fluierat la începutul fazei. Deşi a marcat aproximativ zece minute mai târziu, el încă nu şi-a revenit din furie.

„Am jucat un meci extraordinar împotriva campioanei mondiale”, a mai declarat atacantul. „Nu ştiu ce s-a întâmplat în repriza a doua. Au fost nişte lucruri ciudate pe care toată lumea le-a văzut. A fost la fel de clar ca soarele în plină zi.”

Înainte ca portarul său, Mostafa Shobeir, să-i dea dreptate: „Eram la un pas de victorie. Detaliile mărunte fac diferenţa în meciurile importante. Şi suntem foarte trişti, pentru că aveam meciul în mâinile noastre”.

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Editor : Liviu Cojan