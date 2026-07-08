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Parlamentul European îl critică pe Zelenski în legătură cu escaladarea conflictului cu Polonia

Data publicării:
European Parliament - Brussels, Belgium
Parlamentul European, sediul din Bruxelles. Foto: Profimedia
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Din articol
Masacrul din Volînia Eforturi de reconciliere

Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție în care salută progresele înregistrate de Ucraina în vederea aderării la UE, exprimându-și totodată regretul față de o decizie controversată a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a denumi o unitate militară după o formațiune din cel de-al Doilea Război Mondial care suscită controverse, scrie TVPWorld.

Rezoluția a solicitat o „discuție constructivă” privind modalitățile de a promova integrarea europeană a Ucrainei și a subliniat că Uniunea Europeană ar trebui să depună eforturi pentru a consolida securitatea viitoare a Ucrainei și a Europei în ansamblu.

Rezoluția, adoptată cu 460 de voturi pentru, 136 împotrivă și 59 de abțineri, a lăudat Kievul pentru eforturile sale de consolidare a instituțiilor democratice, evidențiind progresele înregistrate în domeniul reformei judiciare și al luptei împotriva corupției.

Deputații europeni au subliniat, de asemenea, importanța menținerii sprijinului acordat acestei țări aflate în dificultate și a menținerii presiunii economice asupra Rusiei. Totuși, Parlamentul a recunoscut și îngrijorările Poloniei cu privire la interpretările divergente ale istoriei comune a celor două țări.

Rezoluția adoptată de Parlament a menționat relațiile diplomatice tensionate care au creat o prăpastie între cele două țări vecine și a fost precedată marți de o dezbatere puternic umbrită de trecutul controversat al Poloniei și Ucrainei.

Masacrul din Volînia

Punctul de dispută care creează o ruptură între Varșovia și Kiev este Masacrul din Volînia, în care au fost uciși aproximativ 100.000 de etnici polonezi de către forțele naționaliste ucrainene în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Aceste ucideri stau la baza unei dispute de lungă durată între cele două țări, polonezii considerând masacrul un act de genocid, iar ucrainenii văzând în autorii acestuia — Armata Insurgentă Ucraineană (UPA) și Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN) — eroi care au luptat pentru libertate împotriva dominației sovietice și străine.

Problema a atins punctul culminant în iunie, când președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat unei unități militare de elită titlul onorific de „Eroii UPA”.

Decizia lui Zelenski a dus la un schimb de replici diplomatice, în urma căruia șeful statului ucrainean a fost privat de cea mai înaltă distincție a Poloniei, acordată acestuia în 2023 de către președintele de atunci, Andrzej Duda. Multe alte personalități politice de seamă de ambele părți au returnat ulterior distincțiile de stat, într-un conflict din ce în ce mai intens privind istoria, moștenirea și identitatea națională.

Miza s-a ridicat la sfârșitul lunii iunie, când au fost introduse mai multe amendamente la rezoluția de acceptare a unui raport privind progresele Ucrainei în procesul de aderare la UE. Unele dintre amendamentele mai radicale, depuse de partidul de opoziție conservator-naționalist din Polonia, Lege și Justiție (PiS), au legat în mod explicit Volînia de procesul de aderare al Ucrainei.

Eforturi de reconciliere

În încercarea de a modera tonul dezbaterii, europarlamentarul polonez Andrzej Halicki, membru al partidului Coaliția Civică, care conduce guvernul polonez, și membru al Partidului Popular European (PPE), a propus un amendament mai moderat.

Împreună cu raportorul PE pentru progresul aderării Ucrainei, colegul său din PPE, Michael Gahler, Halicki a depus un amendament în care descria decizia lui Zelenski de a denumi unitățile militare drept „inutilă și neprovocată” și își exprima regretul față de „lipsa de respect față de sensibilitățile poloneze legate de Masacrul din Volînia”.

Amendamentul, care a fost adoptat în cele din urmă în cadrul votului de miercuri, a subliniat, de asemenea, sprijinul continuu al Poloniei pentru Ucraina în războiul acesteia cu Rusia și a solicitat Kievului să „dezescaladeze situația și să reia eforturile de reconciliere cu bună-credință”.

Partidul PiS l-a acuzat pe europarlamentarul polonez că se pliază pe dorințele partenerilor occidentali din coaliția PPE și că minimizează gravitatea problemei.

Însă, în ciuda tensiunilor politice între partide, europarlamentarii polonezi au exprimat o relativă unanimitate în cadrul dezbaterii de marți.

Toți au fost de acord că apartenența la UE presupune respectarea adevărului istoric și abținerea de la glorificarea criminalilor de război.

Editor : M.C

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