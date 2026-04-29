Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 aprilie



1997 - INTERZICEREA ARMELOR CHIMICE

În urmă cu 28 de ani omenirea a decis permanent să renunțe la armele chimice. Atunci intra în vigoare Convenția pentru Interzicerea Armelor Chimice.

A devenit ilegală folosirea, dezvoltarea, producția și depozitarea acestor arme de distrugere în masă. Aproape toate armele chimice de pe glob au fost distruse.

Armele chimice sunt sinonime cu ororile de pe frontul de vest din Primul Război Mondial. Dar ele au fost folosite și de regimul Assad, în timpul războiului civil sirian.

1946 - JUDECATĂ PENTRU CRIME DE RĂZBOI

La Tokyo, capitala Japoniei înfrânte în al Doilea Război Mondial, începe să lucreze Tribunalul Militar Internațional pentru Orientul Îndepărtat. Era Nuremberg pentru Pacific.

În prima zi, sunt puși sub acuzare pentru crime de război Hideki Tojo, premierul care a împins Japonia în conflict și alți 28 de lideri japonezi. Tojo nu regretă nicio faptă.

În epocă, era la fel de detestat printre Aliați ca Hitler sau Mussolini. Pe seama lui sunt puse decesele a milioane de oameni. Hideki Tojo e găsit vinovat și executat în 1948.

2011 - NUNTA SECOLULUI

Prințul William al Marii Britanii s-a căsătorit cu Catherine Middleton, o fostă colegă de facultate, pe care o știa de 10 ani. A fost, de departe, evenimentul anului în UK.

Cuplul a primit titlul de Duce și Ducesă de Cambridge drept cadou de nuntă de la Regină. Prințul Harry și Pippa Middleton au fost cavalerul și domnișoara de onoare.

După nunta de la Westminster Abbey, mirii au apărut în balconul Palatului Buckingham. Un milion de oameni erau pe străzile Londrei. Zeci de milioane se uitau la TV.

