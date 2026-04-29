Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 aprilie

1997 - INTERZICEREA ARMELOR CHIMICE

În urmă cu 28 de ani omenirea a decis permanent să renunțe la armele chimice. Atunci intra în vigoare Convenția pentru Interzicerea Armelor Chimice.

A devenit ilegală folosirea, dezvoltarea, producția și depozitarea acestor arme de distrugere în masă. Aproape toate armele chimice de pe glob au fost distruse.

Armele chimice sunt sinonime cu ororile de pe frontul de vest din Primul Război Mondial. Dar ele au fost folosite și de regimul Assad, în timpul războiului civil sirian.

1946 - JUDECATĂ PENTRU CRIME DE RĂZBOI

La Tokyo, capitala Japoniei înfrânte în al Doilea Război Mondial, începe să lucreze Tribunalul Militar Internațional pentru Orientul Îndepărtat. Era Nuremberg pentru Pacific.

În prima zi, sunt puși sub acuzare pentru crime de război Hideki Tojo, premierul care a împins Japonia în conflict și alți 28 de lideri japonezi. Tojo nu regretă nicio faptă.

În epocă, era la fel de detestat printre Aliați ca Hitler sau Mussolini. Pe seama lui sunt puse decesele a milioane de oameni. Hideki Tojo e găsit vinovat și executat în 1948.

2011 - NUNTA SECOLULUI

Prințul William al Marii Britanii s-a căsătorit cu Catherine Middleton, o fostă colegă de facultate, pe care o știa de 10 ani. A fost, de departe, evenimentul anului în UK.

Cuplul a primit titlul de Duce și Ducesă de Cambridge drept cadou de nuntă de la Regină. Prințul Harry și Pippa Middleton au fost cavalerul și domnișoara de onoare.

După nunta de la Westminster Abbey, mirii au apărut în balconul Palatului Buckingham. Un milion de oameni erau pe străzile Londrei. Zeci de milioane se uitau la TV.

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
nicusor dan face declaratii
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
3
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
4
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
soldați Ucraina
5
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
Digi Sport
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 28 aprilie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 27 aprilie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 aprilie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 aprilie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 aprilie
Recomandările redacţiei
conducte de petrol în Irak
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Alertă la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate de la sol...
ilie bolojan plen reunit
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată astăzi...
Ludovic Orban.
Pierderea lui Ilie Bolojan, „ireparabilă” pentru PNL, consideră...
Ultimele știri
Situație paradoxală în Arad. Un pod reabilitat mai mult încurcă circulația pentru că e prea îngust: „Am întors și am trecut prin apă”
Regele Charles a îndemnat SUA să rămână fidele aliaților lor occidentali. Discurs călduros și plin de umor în Congresul american
Summit „extraordinar” al țărilor din Golf, în contextul în care Emiratele Arabe Unite se pregătesc să părăsească OPEC
Citește mai multe
