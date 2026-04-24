Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 aprilie

1184 î.hr. CALUL TROIAN

Potrivit scrierilor antice, aceasta este data când grecii au folosit „calul troian” să cucerească Troia, cetatea pe care o asediaseră timp de decenii, dar fără succes.

Soldații greci pleacă, dar lasă în urmă un cal uriaș de lemn, în dar. Un preot din Troia ar fi spus cuvintele fatidice: „Temeți-vă de grecii care vin cu cadouri”. Avea dreptate.

Calul este băgat în cetate, dar noaptea, din el ies zeci de soldați greci, care deschid porțile. Restul armatei era afară și aștepta momentul. Troia este cucerită și distrusă.

1877 - RĂZBOIUL RUSO-TURC

Rusia declară război Imperiului Otoman iar trupe ruse trec Prutul pe podul Eiffel de la Ungheni și intră în România. Otomanii bombardează orașele românești de pe Dunăre.

Așa a început războiul ruso-turc de la 1877-1878 sau, cum este el cunoscut în România, Războiul de Independență. Rușii și otomanii s-au războit în Balcani și Caucaz.

Războiul s-a terminat cu victoria Rusiei și cu independența României, Serbiei și Muntenegrului. Imperiul Otoman a primit o lovitură mare și a pierdut influență în Balcani.

1918 PRIMA BĂTĂLIE ÎNTRE TANCURI

Pentru prima dată în istorie, tancuri s-au luptat cu alte tancuri. Confruntarea are loc în apropiere de un sat din regiunea franceză Somme, zonă strategică.

Trei tancuri germane A7V atacă trei tancuri britanice Mark IV. Două dintre vehiculele UK, înarmate cu mitraliere, sunt avariate și se retrag de pe câmpul de luptă.

Ultimul tanc rămas, care avea tunuri, distruge un tanc german și le face pe celelalte două să se retragă. Unul dintre tancurile germane, Mephisto, există la un muzeu.

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
2
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
5
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 aprilie
digistoria foto
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 aprilie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 21 aprilie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 aprilie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 aprilie
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-04-23T130305.665
Criza din Ormuz zguduie comerțul global și aduce în prim-plan o rută...
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna explică în ce situație ar refuza să facă parte din noul...
pompa carburant in benzinarie
Noi majorări la pompă: benzinăriile au crescut brusc prețul...
soldați și rachete în ucraina
Ofensiva rusă își pierde ritmul pe câmpul de luptă. Institutul pentru...
Ultimele știri
Imagini cu extrădarea lui Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Moldova care a spionat pentru KGB
Ajutor de la stat doar pe jumătate. Cazul unui bărbat din Gorj refuzat de trei benzinării când a vrut să achite cu cardul de carburant
Reguli noi vara aceasta pe litoral. Recomandarea făcută de ANPC în favoarea nefumătorilor. „Ține foarte mult de educația fiecăruia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Fanatik.ro
Orașul din România în care Ion Țiriac își face muzeu. Expune toți elefanții pe care i-a împușcat în Africa
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Săptămâna care decide totul! Universitatea Craiova – U Cluj, „dublă” pentru titlu, Cupă și calificarea în...
Adevărul
„După 100 de kilometri, mașina a ajuns în service”. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrea Zenga a răspuns în ȘASE cuvinte la întrebarea: ”Unde ar fi fost Inter azi, dacă Fabregas era în locul...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
O altercație între doi câini s-a lăsat cu un întreg proces. Despăgubiri de peste 50.000 de lei stabilite de...
Newsweek
Pensionarii din străinătate riscă să piardă bani! Ce nu ți-a spus nimeni despre pensia din România
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun