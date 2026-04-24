digistoria

1184 î.hr. CALUL TROIAN

Potrivit scrierilor antice, aceasta este data când grecii au folosit „calul troian” să cucerească Troia, cetatea pe care o asediaseră timp de decenii, dar fără succes.

Soldații greci pleacă, dar lasă în urmă un cal uriaș de lemn, în dar. Un preot din Troia ar fi spus cuvintele fatidice: „Temeți-vă de grecii care vin cu cadouri”. Avea dreptate.

Calul este băgat în cetate, dar noaptea, din el ies zeci de soldați greci, care deschid porțile. Restul armatei era afară și aștepta momentul. Troia este cucerită și distrusă.

1877 - RĂZBOIUL RUSO-TURC

Rusia declară război Imperiului Otoman iar trupe ruse trec Prutul pe podul Eiffel de la Ungheni și intră în România. Otomanii bombardează orașele românești de pe Dunăre.

Așa a început războiul ruso-turc de la 1877-1878 sau, cum este el cunoscut în România, Războiul de Independență. Rușii și otomanii s-au războit în Balcani și Caucaz.

Războiul s-a terminat cu victoria Rusiei și cu independența României, Serbiei și Muntenegrului. Imperiul Otoman a primit o lovitură mare și a pierdut influență în Balcani.

1918 PRIMA BĂTĂLIE ÎNTRE TANCURI

Pentru prima dată în istorie, tancuri s-au luptat cu alte tancuri. Confruntarea are loc în apropiere de un sat din regiunea franceză Somme, zonă strategică.

Trei tancuri germane A7V atacă trei tancuri britanice Mark IV. Două dintre vehiculele UK, înarmate cu mitraliere, sunt avariate și se retrag de pe câmpul de luptă.

Ultimul tanc rămas, care avea tunuri, distruge un tanc german și le face pe celelalte două să se retragă. Unul dintre tancurile germane, Mephisto, există la un muzeu.

