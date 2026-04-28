digistoria

1945 EXECUȚIA LUI MUSSOLINI

Benito Mussolini și amanta lui sunt executați de unul dintre luptătorii rezistenței italiene. Dictatorul fusese prins cu o zi înainte. Încerca să fugă deghizat în soldat.

Trupurile lor au fost duse la Milano și expuse într-o piață publică. Mulți italieni au venit să vadă ce s-a ales din dictatorul lor și să arunce cu insulte sau pietre.

Partizanul care l-a ucis pe Mussolini a devenit mai târziu senator al Italiei. Dictatorul care voia să refacă gloria Imperiului Roman este îngropat în cripta familiei sale.

1923 - TEMPLUL FOTBALULUI

Era inaugurat în Londra Stadionul Wembley, care era considerat drept un templu al fotbalului. Arena era construită pentru o expoziție a Imperiului Britanic.

Inaugurarea s-a făcut cu meciul dintre Bolton și West Ham, finala Cupei Angliei din acel an. 126.047 de oameni au fost în tribune, un record absolut pentru Wembley.

Anglia a câștigat prima și singura Cupă Mondială în 1966, după finala cu Germania de Vest jucată pe Wembley. Arena originală a fost demolată în 2003.

1789 - REVOLTA DE PE BOUNTY

La 1.300 de mile de Tahiti, locotenentul Fletcher Christian pornește o revoltă la bordul navei britanice HMS Bounty. El preia controlul vasului fără vărsare de sânge.

Căpitanul William Bligh și 18 oameni care i-au rămas loiali sunt urcați într-o barcă de salvare și lăsați să plutească în derivă. Vor călători 6.500 km până la un loc sigur.

Răsculații se duc pe insula Pitcairn, o rocă nelocuită din Pacific și se stabilesc acolo. Descendenții lor încă sunt acolo. Memoriile căpitanului Bligh au devenit bestseller.

