Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 28 aprilie Data publicării: 28.04.2026 07:44 1945 EXECUȚIA LUI MUSSOLINI Benito Mussolini și amanta lui sunt executați de unul dintre luptătorii rezistenței italiene. Dictatorul fusese prins cu o zi înainte. Încerca să fugă deghizat în soldat.Trupurile lor au fost duse la Milano și expuse într-o piață publică. Mulți italieni au venit să vadă ce s-a ales din dictatorul lor și să arunce cu insulte sau pietre.Partizanul care l-a ucis pe Mussolini a devenit mai târziu senator al Italiei. Dictatorul care voia să refacă gloria Imperiului Roman este îngropat în cripta familiei sale. 1923 - TEMPLUL FOTBALULUIEra inaugurat în Londra Stadionul Wembley, care era considerat drept un templu al fotbalului. Arena era construită pentru o expoziție a Imperiului Britanic.Inaugurarea s-a făcut cu meciul dintre Bolton și West Ham, finala Cupei Angliei din acel an. 126.047 de oameni au fost în tribune, un record absolut pentru Wembley.Anglia a câștigat prima și singura Cupă Mondială în 1966, după finala cu Germania de Vest jucată pe Wembley. Arena originală a fost demolată în 2003.1789 - REVOLTA DE PE BOUNTYLa 1.300 de mile de Tahiti, locotenentul Fletcher Christian pornește o revoltă la bordul navei britanice HMS Bounty. El preia controlul vasului fără vărsare de sânge.Căpitanul William Bligh și 18 oameni care i-au rămas loiali sunt urcați într-o barcă de salvare și lăsați să plutească în derivă. Vor călători 6.500 km până la un loc sigur.Răsculații se duc pe insula Pitcairn, o rocă nelocuită din Pacific și se stabilesc acolo. Descendenții lor încă sunt acolo. Memoriile căpitanului Bligh au devenit bestseller. Editor : C.L.B.