Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 10 noiembrie

Data publicării:

1940 - CUTREMUR MAJOR

Acum 83 de ani, la ora 03:39, pâmântul a început să se miște în zona Vrancea. Un seism de magnitudine 7,4 s-a produs, la 133 km adâncime. A ținut 45 de secunde.

În București s-a prăbușit cea mai înaltă clădire din oraș de la acea vreme, blocul Carlton. Panciu, Focșani, Galați, Câmpina și Giurgiu au suferit pagube foarte mari.

Bilanțul este estimat la 1.000 de morți și 4.000 de răniți. Seismul s-a simțit la Moscova, Istanbul și Varșovia. Este cel mai mare cutremur din sec. XX în România.


1793 - ZEIȚA RAȚIUNII

Franța revoluționară l-a înlocuit pe Dumnezeu cu Zeița Rațiunii, acum 231 de ani. Biserici și catedrale din toată țara au fost profanate și transformate în "temple".

Cea mai mare ceremonie de acest fel are loc la catedrala Notre-Dame din Paris. Altarul creștin a fost înloicuit cu unul dedicat Libertății. Femei în robe albe erau Zeițele Rațiunii.

Cultul Rațiunii a fost susținut doar de cei mai radicali revoluționari francezi. A ținut un an, când a fost înlocuit de Cultul Ființei Supreme. Napoleon le-a interzis în 1802.


1989 - SFÂRȘITUL UNUI DICTATOR

Todor Jivkov, dictatorul Bulgariei, a fost dat jos după 35 de ani la putere. Schimbarea a fost pașnică. Oamenii de partid l-au convins să renunțe la funcție.

Ca și Ceaușescu, Jivkov a creat un comunism național în Bulgaria și s-a opus reformelor inițiate de Gorbaciov. Regimul comunist a rezistat doar o lună fără Jivkov.

Bulgaria post-comunistă l-a judecat pe fostul dictator, dar a fost achitat, până la urmă, de toate acuzațiile. Todor Jivkov a murit acasă, de pneumonie, în 1998.

Editor : C.S.

