digistoria

1861 - „UNIREA ESTE ÎNDEPLINITĂ”

Domnitorul Alexandru I. Cuza citea proclamația către națiune prin care anunța definitiv faptul că „Unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeiată”.

La începutul urmatorului an, Cuza era ales ca domnitor al Moldovei și al Țării Românești. Procesul pentru Unire începuse încă din 1848, odată cu uniunea vamală.

În ciuda opoziției interne și externe, Unirea s-a consolidat. Reformele lui Alexandru Ioan Cuza au dus la modernizarea statului, consolidarea economiei și coeziune națională.

1896 - TELEGRAFUL FĂRĂ FIR

Pentru prima dată, undele radio traversau Atlanticul. Inginerul britanic Marconi transmitea un semnal din Marea Britanie până în Newfoundland, lângă Canada.

Mesajul lui Marconi era simplu - litera „S” în cod Morse, adică trei puncte consecutive. Pentru această reușită inginerul primește Nobelul pentru Fizică în 1909.

Un sistem Marconi a transmis mesajul SOS de pe Titanic, care a fost recepționat de nava Carpathia. Fără acest aparat, supraviețuitorii de pe Titanic nu ar fi fost salvați.

2009 - SE LANSEAZĂ ANGRY BIRDS

Se lansa jocul pentru smartphone-uri „Angry Birds”, dezvoltat de compania finlandeză Rovio. În mai puțin de un an, jocul a fost descărcat de peste 12 milioane de ori.

Jucătorii folosesc o praștie uriașă pentru a lansa diverse păsări pentru a distruge fortărețele locuite de porci verzi. Aplicația devine fenomen global cu milioane de jucători.

„Angry Birds” schimbă percepția asupra jocurilor pe telefon și se transformă într-un brand uriaș. De-a lungul vremii se lansează jucării, filme și alte produse derivate.

