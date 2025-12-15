1467 - Bătăia de la Baia

Ștefan cel Mare a câștigat bătălia de la Baia împotriva regelui Ungariei, Matei Corvin. Această victorie a marcat finalul oricăror încercări maghiare de a controla Moldova.

Oastea ungurească era mai mare decât cea a Moldovei. Dar tacticile neconvenționale ale lui Ștefan cel Mare au avut succes. Matei Corvin a fost rănit și era să fie prins.

Ani mai târziu, domnitorul moldovean și regele ungar au făcut pace. Amenințarea otomană era mai mare. Ungaria a ajutat Moldova în bătălia de la Vaslui.

1939 - Film legendar

Avea loc premiera filmului „Pe aripile vântului”, o poveste romantică, din Sudul Americii pe timpul Războiului Civil. Vivien Leigh o interpreta pe Scarlett O'Hara.

Era bazat pe romanul cu același nume al lui Margaret Mitchell. Producția a durat trei ani și a costat 4 milioane $. Subiectul său și tensiunile rasiale au generat controverse.

Filmul are una dintre cele mai memorabile replici în istoria cinematografiei - „Frankly my dear, I don't give a damn”. A câștigat 10 Oscaruri și a devenit un clasic al cinema-ului.

1903 - Înghețată la cornet

Italo Marchiony, un imigrant italian din New York, a fost confirmat drept inventatorul aparatului de cornete pentru înghețată. Statele Unite îi acordau un brevet.

Anterior, cornetele se făceau unul câte unul și dura mult. Aparatul lui Marchiony, care era ca o presă pentru gofre, putea face 10 cornete deodată. A fost o „dulce” revoluție.

Marchiony își vindea înghețată la cornet pe Wall Street. Datorită succesului, a făcut o fabrică de cornete și o rețea de vânzători ambulanți de înghețată prin Manhattan.

Editor : B.E.