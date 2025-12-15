Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 decembrie Data actualizării: 15.12.2025 07:59 Data publicării: 15.12.2025 07:59 Din articol 1467 - Bătăia de la Baia 1939 - Film legendar 1903 - Înghețată la cornet Străzi împânzite de cerșetori înainte de Sărbători. Cât ajung să câștige pe zi oamenii care stau cu mâna întinsă Românii călătoresc tot mai mult cu avionul. Record de pasageri, în 2025, pe aeroporturi Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de depresie crește cu 25% în decembrie Regele Charles, anunț despre tratamentul pe care-l ia împotriva cancerului: „Poate fi copleșitor” Situație de criză la Iași. La Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa peste nivelul admis Poliția maghiară vrea ca primarul liberal al Budapestei, opozant al lui Orban, să fie pus sub acuzare pentru organizarea unui marș LGBT Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates apar în fotografii publicate din dosarul Epstein. Ce alte personalități sunt vizate Primarul din Livezile, arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual o angajată. Femeia a depus plângere la poliție „Fără împrumuturi nu se poate”. Sărbători pe datorie pentru mii de români. Cum arată masa de Crăciun „pe caiet” 1467 - Bătăia de la BaiaȘtefan cel Mare a câștigat bătălia de la Baia împotriva regelui Ungariei, Matei Corvin. Această victorie a marcat finalul oricăror încercări maghiare de a controla Moldova. Oastea ungurească era mai mare decât cea a Moldovei. Dar tacticile neconvenționale ale lui Ștefan cel Mare au avut succes. Matei Corvin a fost rănit și era să fie prins.Ani mai târziu, domnitorul moldovean și regele ungar au făcut pace. Amenințarea otomană era mai mare. Ungaria a ajutat Moldova în bătălia de la Vaslui.1939 - Film legendarAvea loc premiera filmului „Pe aripile vântului”, o poveste romantică, din Sudul Americii pe timpul Războiului Civil. Vivien Leigh o interpreta pe Scarlett O'Hara. Era bazat pe romanul cu același nume al lui Margaret Mitchell. Producția a durat trei ani și a costat 4 milioane $. Subiectul său și tensiunile rasiale au generat controverse.Filmul are una dintre cele mai memorabile replici în istoria cinematografiei - „Frankly my dear, I don't give a damn”. A câștigat 10 Oscaruri și a devenit un clasic al cinema-ului.1903 - Înghețată la cornetItalo Marchiony, un imigrant italian din New York, a fost confirmat drept inventatorul aparatului de cornete pentru înghețată. Statele Unite îi acordau un brevet.Anterior, cornetele se făceau unul câte unul și dura mult. Aparatul lui Marchiony, care era ca o presă pentru gofre, putea face 10 cornete deodată. A fost o „dulce” revoluție.Marchiony își vindea înghețată la cornet pe Wall Street. Datorită succesului, a făcut o fabrică de cornete și o rețea de vânzători ambulanți de înghețată prin Manhattan. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri... 2 Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu... 3 Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au... 4 Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină... 5 Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...