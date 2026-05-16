Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 mai

1929 PRIMA GALĂ OSCAR

În sala „Blossom” a Hotelului Roosevelt din Hollywood veneau 250 de actori, producători și regizori de film. Era prima ediție a premiilor Academiei de Film din SUA.

La ceremonie au fost premiate în special filmele mute.Marea câștigătoare a fost actrița Janet Gaynor care a primit o statuetă pentru rolurile din trei filme.

Porecla de „Oscar” a venit după 1939. O poveste spune că Margaret Herrick, directorul executiv al Academiei, a spus că statueta aurie seamănă cu unchiul ei, Oscar.

1966 EPURAREA INTELECTUALILOR

Dictatorul chinez Mao declanșează așa-numita „revoluție culturală”, unul dintre cele mai distructive evenimente din istoria Chinei. Au urmat 10 ani haotici în țară.

De teama unor presupuși oponenți, despre care zicea că sunt infiltrați în partid, Mao cere poporului să se răscoale, să caute și să elimine dușmanii comunismului din China.

Dușmanii” lui Mao au fost intelectualii, profesorii, savanții, dar și cultura chineză tradițională. Sute de mii de oameni au fost uciși iar economia a fost ruinată.

1991 MOMENT ISTORIC

Regina Elisabeta a II-a ține un discurs în Congresul SUA la mai bine de două secole după ce fostele colonii britanice din America de Nord își declarau independența.

A fost primul monarh britanic care s-a adresat legislativului american. Peste 800 de oameni erau în sală. Regina era îmbrăcată cu o rochie de culoarea piersicii.

Regina, în discursul de 15 minute, a vorbit despre relația dintre SUA și UK, despre democrație și valori comune, și a lăudat efectele cooperării între americani și europeni.

