digistoria

1926 LA POLUL NORD CU DIRIJABILUL

Dirijabilul italian Norge a devenit prima aeronavă care a zburat deasupra Polului Nord. Ideea unei expediții polare cu balonul i-a aparținut unui explorator norvegian.

Un american a finanțat mare parte din călătorie. Așa că, atunci când dirijabilul a ajuns deasupra Polului, de la bord au fost aruncate steagurile SUA, Italiei și Norvegiei.

Cu trei zile înainte de zborul Norge, doi americani au spus că au zburat deasupra Polului Nord cu avionul. Ulterior s-a aflat că au mințit și că nu au ajuns acolo.

1937 ÎNCORONARE REGALĂ

Regele George al VI-lea și regina Elisabeta ai Marii Britanii erau încoronați în Westminster Abbey. Era ceremonia pregătită pentru abdicatul Edward al VIII-lea.

Ei au fost încoronați regi ai Marii Britanii și ai celorlalte dominioane, dar și împărați ai Indiei. Încoronarea a fost și un spectacol public dedicat întregului Imperiu Britanic.

Ambele coroane folosite atunci erau noi. A fost prima încoronare britanică filmată și prima transmisă la radio. Marele Voievod Mihai a reprezentat atunci România.

2017 CRIZĂ INFORMATICĂ

400 de mii de calculatoare din toată lumea sunt infectate de un virus care a blocat accesul la toate datele. Deblocarea se făcea prin plata unei recompense.

WannaCry, așa cum a fost numit virusul, a fost creația unor hackeri din Coreea de Nord. Plata pentru deblocarea calculatoarelor infectate trebuia făcută doar în bitcoin.

Au fost afectate spitale, bănci, fabrici de mașini și companii de telefonie. Pagubele au fost de ordinul sutelor de milioane, chiar miliarde de dolari.

