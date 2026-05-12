Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 12 mai Data publicării: 12.05.2026 08:18 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google UE vrea să introducă reguli noi pentru ITP. Vor fi avantajați românii care trăiesc în alte țări europene Tehnologiile viitorului, create de studenți români. Care sunt printre cele mai noi invenții de pe piața IT: „E fascinant!” Mofturile copiilor la mâncare. Care este cea mai mare provocare pentru părinții din ziua de azi: „Să nu căutăm calea ușoară” „Suntem căutători de oferte”. Cum au ajuns magazinele de tip discount să câștige tot mai mulți clienți de la o lună la alta Petrișor Peiu (AUR) exclude un guvern minoritar. „E o monstruozitate lingvistică” Răspunsul premierului interimar la paralela lui Sorin Grindeanu între simpatia pentru el și cea față de Călin Georgescu Ilie Bolojan: PNL - USR - UDMR nu au probat că pot constitui o majoritate parlamentară. Ce a spus despre numele viitorului premier „Un cocktail toxic”. Ilie Bolojan explică cele două mari greșeli PNL-PSD din trecut care nu mai trebuie repetate: Le-am valida din nou Ilie Bolojan deschide ușa unui guvern minoritar: „Când PSD nu poate, PNL și USR nu vor fugi de responsabilitate” 1926 LA POLUL NORD CU DIRIJABILUL Dirijabilul italian Norge a devenit prima aeronavă care a zburat deasupra Polului Nord. Ideea unei expediții polare cu balonul i-a aparținut unui explorator norvegian.Un american a finanțat mare parte din călătorie. Așa că, atunci când dirijabilul a ajuns deasupra Polului, de la bord au fost aruncate steagurile SUA, Italiei și Norvegiei.Cu trei zile înainte de zborul Norge, doi americani au spus că au zburat deasupra Polului Nord cu avionul. Ulterior s-a aflat că au mințit și că nu au ajuns acolo. 1937 ÎNCORONARE REGALĂRegele George al VI-lea și regina Elisabeta ai Marii Britanii erau încoronați în Westminster Abbey. Era ceremonia pregătită pentru abdicatul Edward al VIII-lea.Ei au fost încoronați regi ai Marii Britanii și ai celorlalte dominioane, dar și împărați ai Indiei. Încoronarea a fost și un spectacol public dedicat întregului Imperiu Britanic.Ambele coroane folosite atunci erau noi. A fost prima încoronare britanică filmată și prima transmisă la radio. Marele Voievod Mihai a reprezentat atunci România.2017 CRIZĂ INFORMATICĂ400 de mii de calculatoare din toată lumea sunt infectate de un virus care a blocat accesul la toate datele. Deblocarea se făcea prin plata unei recompense.WannaCry, așa cum a fost numit virusul, a fost creația unor hackeri din Coreea de Nord. Plata pentru deblocarea calculatoarelor infectate trebuia făcută doar în bitcoin.Au fost afectate spitale, bănci, fabrici de mașini și companii de telefonie. Pagubele au fost de ordinul sutelor de milioane, chiar miliarde de dolari. Editor : C.L.B. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt... 2 Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al... 3 Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin... 4 O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR... 5 „Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...