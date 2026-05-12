Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 12 mai

Data publicării:
agfbahna

1926 LA POLUL NORD CU DIRIJABILUL

Dirijabilul italian Norge a devenit prima aeronavă care a zburat deasupra Polului Nord. Ideea unei expediții polare cu balonul i-a aparținut unui explorator norvegian.

Un american a finanțat mare parte din călătorie. Așa că, atunci când dirijabilul a ajuns deasupra Polului, de la bord au fost aruncate steagurile SUA, Italiei și Norvegiei.

Cu trei zile înainte de zborul Norge, doi americani au spus că au zburat deasupra Polului Nord cu avionul. Ulterior s-a aflat că au mințit și că nu au ajuns acolo.

1937 ÎNCORONARE REGALĂ

Regele George al VI-lea și regina Elisabeta ai Marii Britanii erau încoronați în Westminster Abbey. Era ceremonia pregătită pentru abdicatul Edward al VIII-lea.

Ei au fost încoronați regi ai Marii Britanii și ai celorlalte dominioane, dar și împărați ai Indiei. Încoronarea a fost și un spectacol public dedicat întregului Imperiu Britanic.

Ambele coroane folosite atunci erau noi. A fost prima încoronare britanică filmată și prima transmisă la radio. Marele Voievod Mihai a reprezentat atunci România.

2017 CRIZĂ INFORMATICĂ

400 de mii de calculatoare din toată lumea sunt infectate de un virus care a blocat accesul la toate datele. Deblocarea se făcea prin plata unei recompense.

WannaCry, așa cum a fost numit virusul, a fost creația unor hackeri din Coreea de Nord. Plata pentru deblocarea calculatoarelor infectate trebuia făcută doar în bitcoin.

Au fost afectate spitale, bănci, fabrici de mașini și companii de telefonie. Pagubele au fost de ordinul sutelor de milioane, chiar miliarde de dolari.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
5
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Digi Sport
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
AGdfbagbaetg
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 mai
Digi 24_2026_05_10_07_20_06
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 mai
Digi 24_2026_05_09_07_39_39
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 9 mai
Digi 24_2026_05_08_06_39_19
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 mai
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 mai
Recomandările redacţiei
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Summitul B9 de la București. Nicușor Dan va avea o cină de lucru cu...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, despre un Executiv minoritar al PSD: PNL nu trebuie să...
profimedia-1086404085
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul...
soldați ruși la parada de la Moscova
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina...
Ultimele știri
(P) De ce aleg tinerii facultatea în regim dual? Descoperă care sunt beneficiile programelor Kaufland
O săptămână de la căderea Guvernului. Kelemen Hunor, președintele UDMR, vine la Interviurile Digi24.ro
AUR răspunde acuzațiilor că vrea desființarea Institutului Elie Wiesel și a Muzeului de Istorie a Evreilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Un fost magistrat cere 100.000 de euro și rentă viageră de la Cotroceni după ce Nicușor Dan i-a întârziat...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea vorbeşte deschis pentru prima dată despre despărţirea de Ţiriac Jr.: „Lucrurile s-au schimbat...
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A șters totul ”cu buretele”, după 13 ani de relație și doi copii
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...