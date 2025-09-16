Live TV

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 16 septembrie

digistoria

1976 – EROUL DIN EREVAN

Șavarș Karapetian, multiplu campion armean la înot, alerga pe malul lacului Erevan, împreună cu fratele său, când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului.

Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înotătorul a sărit în apă ca să salveze oamenii.

Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după doi ani.

1979 - EVADARE CU BALONUL

Opt oameni, din două familii din Germania de Est, au fugit în vest cu un balon cu aer cald făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret.

Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți, din diverse părți ale țării, și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din două butelii de gaz.

Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2.000 de metri altitudine și, după 25 de minute, a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră.

1955 - RACHETE DIN ADÂNCURI

Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special iar lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată.

În 1958, URSS produce un submarin special gândit pentru rachete balistice. Dar un an mai târziu, SUA lansau la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord.

În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice sunt, poate, cea mai importantă parte a „triadei nucleare”, pentru că sunt foarte greu de detectat.

Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
