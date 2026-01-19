1978 - SE FABRICĂ ULTIMA BROSCUȚĂ

Ultima „Broscuță” europeană ieșea de pe liniile de asamblare ale fabricii Volkswagen din Emden, Germania. Era finalul unui simbol al renașterii economice germane.

Mașina era un proiect din era nazistă. Dar producția a fost reluată la finalul anului 1945, grație unui ofițer britanic. Acesta a făcut și o rețea de vânzări în Europa de Vest.

„Broscuța” a fost un succes comercial. Au fost produse aproape 16 milioane, doar în Germania. După 1978, producția a continuat în America Latină până în 2003.

1983 - PRINDEREA MĂCELARULUI DIN LYON

În urmă cu 43 de ani, unul dintre cei mai căutați ofițeri naziști, Klaus Barbie, supranumit „Măcelarul din Lyon”, era arestat în Bolivia și trimis în Franța, pentru judecată.

Barbie fusese șeful Gestapo din Lyon și torturase evrei și membri ai Rezistenței. După război, a fost ajutat de SUA să fugă în Bolivia, ca să ajute în lupta anticomunistă.

Ulterior, a fost recrutat și de spionajul vest-german. În Bolivia, a lucrat cu Pablo Escobar și a ajutat la un puci. „Măcelarul din Lyon” a murit în Franța în 1991, de cancer.

1915 - ASALT AERIAN

Dirijabile germane au bombardat două orașe din Marea Britanie, aflate pe coasta Mării Nordului. Au fost primele bombardamente aeriene ample asupra unor ținte civile.

Până la finalul Primului Război Mondial, zeppelinele și avioanele germane au făcut 103 raiduri aeriene contra Marii Britanii. Peste 1.300 de oameni au fost uciși.

Aceste atacuri au dus direct la crearea Aviației Regale Britanice. De asemenea, au prefigurat bombardamentele strategice asupra orașelor inamice, practicate și acum.

