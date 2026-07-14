Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 iulie Data publicării: 14.07.2026 07:28 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1789 - Căderea Bastiliei 1958 - Masacru la Bagdad 1951 - Prima victorie Ferrari Seacă Dunărea, nave blocate de patru zile la mal. Imagini dezolante cu fluviul care a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 22 de ani Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală alpinistei care a căzut 40 de metri în gol Au început înscrierile la facultăți. Psiholog, influencer sau politician, printre meseriile la care visează viitorii studenți Momente tragi-comice la un antrenament al trupelor ruse: Un soldat a creat haos cu o mitralieră improvizată Reuniune crucială a Coaliției de Voință la Paris, unde participă și Nicușor Dan. Macron: „Orchestrăm trezirea strategică a Europei” Un consilier local AUR ar fi încercat să fraudeze bacalaureatul, pe care l-a picat UE a cumpărat o cantitate record de gaze din Rusia, în 2026. Valoarea este estimată la 6 miliarde de euro Cristian Păun, după noile date privind inflația: „Ferească Sfântul să ne vină ideea să mai creștem vreo taxă” Un bărbat a fost atacat de urs în comuna Lerești, județul Argeș 1789 - Căderea BastilieiO mulțime furioasă și înarmată, pusă de jar de discursul unui jurnalist radical, atacă fortăreața și închisoarea Bastilia din Paris. Era simbolul autorității regale din oraș. Căderea Bastiliei a fost un moment de cotitură al Revoluției Franceze. A marcat și începutul transformării monarhiei franceze din absolută în constituțională.După fix un an, are loc „Festivalul Federației”, un mare eveniment de unitate națională după violențe. Aceste două momente sunt celebrate anual de Ziua Franței.1958 - Masacru la BagdadRegele Faisal al II-lea al Irakului, care avea doar 19 ani, este ucis, alături de întreaga sa familie, în timpul unei lovituri de stat militare. Irakul este proclamat republică. Tânărul rege a fost ucis cu două săptămâni înainte de nuntă. Soldații răsculați l-au împușcat în curtea palatuluidin Bagdad. Revoluția violentă a schimbat soarta Irakului. Până atunci, țara era aliată cu Vestul. Irak și Iordania, unde domnea dinastia Hașemită, formau o federație. Noua conducere republicană a aliat țara cu URSS.1951 - Prima victorie FerrariArgentinianul Jose Froilan Gonzalez a câștigat Marele Premiu de la Silverstone și a adus prima victorie a Ferrari în Formula 1. Acest sport se afla la doar al doilea sezon.Monopostul Ferrari 375 F1 cântărea doar 560 kg și avea un motor V12. Au urmat alte două victorii pentru Ferrari. Dar titlul din 1951 a mers la rivalii italieni, Alfa-Romeo.Ferrari este cea mai de succes echipă din F1. 39 de piloți au câștigat pentru Căluțul Cabrat. Ultimul intrat pe listă e Lewis Hamilton, cu victoria din 2026 de la Silverstone. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în... 2 Simion pune o primă condiție în schimbul unei guvernări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor... 3 Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost... 4 Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a... 5 Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...