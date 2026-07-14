digistoria

1789 - Căderea Bastiliei

O mulțime furioasă și înarmată, pusă de jar de discursul unui jurnalist radical, atacă fortăreața și închisoarea Bastilia din Paris. Era simbolul autorității regale din oraș.

Căderea Bastiliei a fost un moment de cotitură al Revoluției Franceze. A marcat și începutul transformării monarhiei franceze din absolută în constituțională.

După fix un an, are loc „Festivalul Federației”, un mare eveniment de unitate națională după violențe. Aceste două momente sunt celebrate anual de Ziua Franței.

1958 - Masacru la Bagdad

Regele Faisal al II-lea al Irakului, care avea doar 19 ani, este ucis, alături de întreaga sa familie, în timpul unei lovituri de stat militare. Irakul este proclamat republică.

Tânărul rege a fost ucis cu două săptămâni înainte de nuntă. Soldații răsculați l-au împușcat în curtea palatuluidin Bagdad. Revoluția violentă a schimbat soarta Irakului.

Până atunci, țara era aliată cu Vestul. Irak și Iordania, unde domnea dinastia Hașemită, formau o federație. Noua conducere republicană a aliat țara cu URSS.

1951 - Prima victorie Ferrari

Argentinianul Jose Froilan Gonzalez a câștigat Marele Premiu de la Silverstone și a adus prima victorie a Ferrari în Formula 1. Acest sport se afla la doar al doilea sezon.

Monopostul Ferrari 375 F1 cântărea doar 560 kg și avea un motor V12. Au urmat alte două victorii pentru Ferrari. Dar titlul din 1951 a mers la rivalii italieni, Alfa-Romeo.

Ferrari este cea mai de succes echipă din F1. 39 de piloți au câștigat pentru Căluțul Cabrat. Ultimul intrat pe listă e Lewis Hamilton, cu victoria din 2026 de la Silverstone.

Editor : B.E.