digistoria

1536 Femeia care a schimbat istoria

Anne Boleyn, femeia pentru care Henric al VIII-lea s-a certat cu papa și a creat Biserica Angliei, era executată pentru adulter, trădare și incest.

Trei ani a durat mariajul lor. Henric voia un băiat, dar Anne Boleyn i-a dăruit o fată, viitoarea regină Elisabeta I. Așa că regele a eliminat-o ca să lase loc unei noi cuceriri.

La două săptămâni după execuția lui Anne Boleyn, Anglia avea o nouă regină. Este finalul tragic al poveștii de iubire care încă își face simțite efectele și astăzi.

1962 Urare controversată

Madison Square Garden din New York găzduiește un show pentru ziua de naștere a președintelui SUA în funcție, John F. Kennedy. Cap de afiș este Marilyn Monroe.

Îmbrăcată cu o rochie mulată pe corp, actrița cântă versurile de la „Happy Birthday” cu o voce seducătoare. În loc de nume, Marilyn Monroe va spune „Mr. President”.

După acest moment care a părut intim, au luat amploare zvonurile că președintele avea o aventură amoroasă cu actrița. Poveștile persistă și chiar și în ziua de azi.

1649 Experiment republican

Parlamentul englez, la finalul războiului civil și după decapitarea regelui Charles I, declară că Anglia este un „commonwealth”. Țara devenea o republică.

Coroana și Camera Lorzilor dispăreau ca instituții. Parlamentul și un Consiliu de Stat aveau puterea, deși adevărata forță erau Oliver Cromwell și armata sa.

Republica a fost foarte instabilă. După 4 ani, Cromwell este numit Lord Protector, adică un rege mai puțin cu numele. După 11 ani de republică, monarhia e restaurată.

