Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 mai

1989 - FISURĂ ÎN CORTINA DE FIER

Ungaria începe demolarea gardului electrificat de sârmă ghimpată de la granița țării cu Austria. A fost prima fisură în Cortina de Fier care diviza Europa de 40 de ani.

Momentul istoric a fost transmis de jurnaliști occidentali, care au venit special la frontiera austro-ungară. Foarte mulți est-europeni fug în Occident pe această cale.

URSS nu ia nicio măsură împotriva Ungariei. Deschiderea frontierei a provocat o reacție în lanț în blocul estic. Până la finalul anului, regimurile comuniste devin istorie.  

2011 - OSAMA ESTE GĂSIT

Osama bin Laden, cel mai periculos terorist de pe glob și nr. 1 de pe lista FBI Most Wanted, este găsit și ucis de forțe speciale americane în Abbottabad, Pakistan.

SEAL Team Six, alături de alte trupe speciale, pleacă din Afganistan cu două elicoptere Black Hawk, trec granița în Pakistan și intră în baza secretă a lui Osama bin Laden.

Teroristul care a orchestrat atacurile de la 11 septembrie este împușcat de mai multe ori. Barack Obama anunță uciderea lui bin Laden a doua zi, într-un discurs.

1952 - REVOLUȚIE ÎN AER

Transporturile aeriene aveau să se schimbe pentru totdeauna. În UK, intra în serviciu primul avion de pasageri cu motoare cu reacție - de Havilland Comet.

Primul zbor a fost Londra-Johannesburg, operat de predecesorul British Airways. La bord erau 42 de oameni. Comet a zburat cu 740 km/h la 13.000 m altitudine.

Noul avion era mai rapid și zbura mai sus decât oricare alt rival. Aeronavele cu elici au devenit imediat depășite. Începea o nouă eră a aviației, o eră în care trăim și azi.

