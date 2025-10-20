Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 octombrie

1955 - ÎNTOARCEREA REGELUI

A treia și ultima carte din trilogia „Stăpânul Inelelor”, „Întoarcerea Regelui" era publicată în Marea Britanie. Este concluzia muncii de-o viață a lui J.R.R. Tolkien.

Cititorii au aflat că, în sfârșit, Binele a învins Răul. Inelul a fost distrus în vulcanul unde a fost creat. Aragorn s-a căsătorit cu iubirea vieții lui, Arwen, și a devenit Rege.

A fost ultimul roman din timpul vieții lui J.R.R. Tolkien. sale. Fiul lui, Christopher, a continuat să publice lucrările scrise, dar nepublicate, de tatăl lui, ca Silmarillion.

1982 - TRAGEDIE PE STADION

În timpul unui meci din cupa UEFA între Spartak Moscova și HFC Haarlem din Olanda, s-a produs o busculadă în tribunele stadionului Lujniki din capitala URSS.

Aproape de finalul meciului, suporterii au început să plece. Foarte mulți din cei 16.000 de fani ruși s-au dus la ieșirea de lângă gura de metrou. Cineva s-a împiedicat pe scări.

Alți oameni s-au oprit să dea o mână de ajutor, dar toți au fost călcați de mulțimea care cobora. 66 de oameni au murit striviți. Majoritatea erau adolescenți.

1973 - REGINA ȘI OPERA

Regina Elisabeta a II-a inaugurează Opera din Sydney, simbol al orașului și al Australiei. La ceremonia grandioasă participă zeci de mii de oameni.  

17 ani au durat lucrările făcute după planul arhitectului danez, Jørn Utzon. Proiectul era considerat imposibil de făcut din cauza acoperişului în formă de scoici suprapuse.

Costul proiectului a fost uriaș, circa 600 de milioane $ la valoarea de acum. Dar a fost și este un succes. În 2007, Opera din Sydney a intrat în patrimoniul UNESCO.
 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

