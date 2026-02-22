Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 februarie

1997 - OAIA DOLLY

Cercetătorii Institutului Roslin din Scoția anunțau că au reușit imposibilul. Clonaseră un mamifer din celule adulte. Au prezentat lumii o oaie albă, pe nume „Dolly”.

Clonarea a fost făcută cu ajutorul unor celule luate din glanda mamară a oii originale. Dolly a atras atenția lumii întregi și a început o discuție, încă activă, despre clonare.

Dolly a trăit până în 2003. A avut și un partener, David, cu care a făcut șase miei. A murit din cauza unei boli de plămâni, fără legătură cu procesul de clonare.

1980 - MIRACOL PE GHEAȚĂ ÎN RĂZBOIUL RECE

La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Lake Placid, New York, echipa de hochei a SUA a jucat semifinala cu echipa URSS. Sovieticii câștigaseră de patru ori la rând aurul olimpic.

A fost un meci cu o încărcătură politică uriașă. Americanii u puteau pierde acasă contra URSS. Dar echipa nDar cu 10 minute înainte de final, tabela arăta 4-3 pentru

SUA. A fost scorul final. „Credeți în miracole?” a țipat comentatorul, iar jucătorii au început să cânte de bucurie.

1974 - GEST EXTREM

Samuel Byck, un american de 44 de ani, a încercat să fure un avion de pasageri ca să intre cu el în Casa Albă. Bărbatul voia să-l ucidă pe președintele Richard Nixon.

Byck a ajuns la ora 7 la aeroportul Baltimore, înarmat cu un pistol. A ucis un polițist și a urcat într-un avion care se pregătea să plece. Piloții au alertat turnul de control.

Când poliția a intervenit în forță, Samuel Byck și-a dat seama că nu are scăpare și s-a sinucis. Acest incident a inspirat un film american de acțiune, lansat în 2004.

Editor : M.B.