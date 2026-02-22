Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 februarie Data publicării: 22.02.2026 08:55 Din articol 1997 - OAIA DOLLY 1980 - MIRACOL PE GHEAȚĂ ÎN RĂZBOIUL RECE 1974 - GEST EXTREM Vremea se încălzește, dar vin ploile Turismul excesiv forțează mâna autorităților spaniole. Insulele Baleare ar putea limita numărul de vizitatori Cum arată raportul între plătitori și beneficiari la Sănătate. Alexandru Rogobete: „Ne-am dus suficient de sus” Rogobete, despre cazul doctorului atacat în Borșa: „E penibil să iasă ministrul Sănătății să roage oamenii să nu agreseze medicii” Problema medicilor care lucrează la privat în timpul programului de la stat, comentată de ministrul Sănătății: „Apare un minus” Donald Trump s-a răzgândit în privința taxei vamale globale de 10% și a decis majorarea la 15%: „Cu efect imediat” Proiectele PNRR, în pericol. Consilier prezidențial: „Dacă atragem cât mai mulți bani, economia va reuși să rămână pe linia de plutire” UE impune o limită pentru plățile cash, de anul viitor. Adrian Negrescu: „În România funcționează deja această regulă” Ciprian Ciucu spune că disocierea PNL de PSD este „existenţială” pentru liberali: „Nu toți sunt convinși, eu sunt” 1997 - OAIA DOLLYCercetătorii Institutului Roslin din Scoția anunțau că au reușit imposibilul. Clonaseră un mamifer din celule adulte. Au prezentat lumii o oaie albă, pe nume „Dolly”. Clonarea a fost făcută cu ajutorul unor celule luate din glanda mamară a oii originale. Dolly a atras atenția lumii întregi și a început o discuție, încă activă, despre clonare.Dolly a trăit până în 2003. A avut și un partener, David, cu care a făcut șase miei. A murit din cauza unei boli de plămâni, fără legătură cu procesul de clonare.1980 - MIRACOL PE GHEAȚĂ ÎN RĂZBOIUL RECELa Jocurile Olimpice de Iarnă de la Lake Placid, New York, echipa de hochei a SUA a jucat semifinala cu echipa URSS. Sovieticii câștigaseră de patru ori la rând aurul olimpic. A fost un meci cu o încărcătură politică uriașă. Americanii u puteau pierde acasă contra URSS. Dar echipa nDar cu 10 minute înainte de final, tabela arăta 4-3 pentruSUA. A fost scorul final. „Credeți în miracole?” a țipat comentatorul, iar jucătorii au început să cânte de bucurie.1974 - GEST EXTREMSamuel Byck, un american de 44 de ani, a încercat să fure un avion de pasageri ca să intre cu el în Casa Albă. Bărbatul voia să-l ucidă pe președintele Richard Nixon.Byck a ajuns la ora 7 la aeroportul Baltimore, înarmat cu un pistol. A ucis un polițist și a urcat într-un avion care se pregătea să plece. Piloții au alertat turnul de control.Când poliția a intervenit în forță, Samuel Byck și-a dat seama că nu are scăpare și s-a sinucis. Acest incident a inspirat un film american de acțiune, lansat în 2004. Editor : M.B. Etichete: istorie retrospectiva cronologie digistoria Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai... 2 Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1... 3 Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul, avertizează un expert în... 4 Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român” 5 Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi...