Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 ianuarie

1506 - SOLDAȚII PAPEI

150 de soldați elvețieni treceau Alpii și veneau la Vatican. Erau primii membri al Gărzii Elvețiene, protectorii Papilor. Unitatea există și în ziua de azi, și are același rol.

Papa Iuliu al II-lea este cel care a cerut Elveției să trimită constant un corp de mercenari. La început, acești soldați chiar luptau, dar cu timpul au primit un rol ceremonial.

În prezent, recruții trebuie să fie catolici elvețieni, până în 30 de ani și cu stagiul militar făcut. Uniformele de acum le imită pe cele din din secolul XVI, de la croială, la culori.

1879 - BRITANICII, ÎNFRÂNȚI DE „PRIMITIVI”
           
Are loc legendara înfrângere a Marii Britanii în fața tribului Zulu. 2.000 de britanici, înarmați cu puști, s-au confruntat cu 20.000 de luptători Zulu.

Africanii erau înarmați cu sulițe și scuturi, dar victoria a fost a lor. Armata Marii Britanii nu suferise niciodată o înfrângere atât de dură în fața unei armate băștinașe.

A fost prima ciocnire în războiul Anglo-Zulu. Înfrângerea i-a făcut pe britanici să trimită să mai multe resurse în Africa de Sud. Războiul se termină cu o victorie britanică.

1970 - JUMBO JET

Acum 56 de ani, Boeing 747 transporta primii săi pasageri. Șeful companiei Pan Am din SUA a cerut construirea aeronavei, şi a fost primul care a adoptat-o.

Prima rută pentru 747 a fost New York-Londra. Dar a fost un început cu ghinion. Avionul care trebuia folosit în acest prim zbor s-a stricat, așa că a fost folosit un alt 747.

Peste 1.500 de exemplare au fost construite, din 1968 și până în 2022. A revoluționat transporturile aeriene pentru că a făcut zborul mai accesibil pentru oamenii obișnuiți.

