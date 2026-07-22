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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 iulie

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2011 - DUBLU ATENTAT TERORIST

La ora 15:25, o dubă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo. Vehiculul era parcat în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg.

La 17:22, un bărbat începe să tragă în oamenii adunați pe insula Utoya pentru un eveniment politic. În total, 77 de persoane sunt ucise în cele două atacuri succesive.

Făptașul a fost unul singur: Anders Breivik, un extremist de dreapta. El a fost arestat și va sta în închisoare toată viața. A recunoscut tot și a declarat că nu regretă nimic.

2003 - AȘII LUI SADDAM HUSSEIN

La 10 dimineața, trupe speciale și soldați de elită ai SUA au înconjurat o casă în orașul irakian Mosul. Înăuntru erau Uday și Qusay Hussein, băieții lui Saddam Hussein.

Casa era a unui prieten de familie. Dar acesta s-a dus să le zică americanilor că îi are pe fiii dictatorului ca să primească recompensa de 60 de milioane $ pentru ei.

Uday și Qusay au luptat patru ore cu americanii. Până la urmă, au fost uciși. Ei erau asul de treflă și de inimă roșie în pachetul de cărți cu „most wanted” ai regimului.

1456 - EXPANSIUNE OTOMANĂ OPRITĂ

Cetatea Belgrad era asediată de două săptămâni de armatele otomane conduse de Mahomed Cuceritorul, cel care a dat lovitura de grație Imperiului Bizantin.

Asediul a fost ridicat iar otomanii au fost înfrânți de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei la acea vreme, deși avea o armată mai mică și formată mai ales din țărani.

Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită jumătate de secol.

Editor : C.S.

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