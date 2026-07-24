digistoria

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1923 - TURCIA PRIMEȘTE O FORMĂ

În Palatul Rumine din Lausanne, se semna tratatul care stabilea  granițele Turciei după Primul Război Mondial. Turcia era printre țările învinse.

Tratatul a venit după revoluția lui Ataturk, care a împiedicat punerea în aplicare a acordului semnat de guvernul otoman. Acesta ar fi dus la divizarea Anatoliei.

Prin tratatul de la Lausanne, România a primit, oficial, insula Ada Kaleh, acum dispărută. Aceasta rămăsese teritoriu privat al Sultanului otoman până în 1923.

2001-  UN REGE ÎN FRUNTEA GUVERNULUI

Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei.

Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al Doilea Război Mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică.

Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în Vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani.

2013 - ACCIDENT LA MARE VITEZĂ

Un tren spaniol de mare viteză, cu 218 pasageri la bord, a deraiat într-o curbă, în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 78 de oameni din tren au fost uciși.

A fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 km/h, de două ori viteza maximă pe acea linie.

Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar patru dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul-conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident.

Editor : C.S.

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