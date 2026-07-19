digistoria

64 - Incendiul care a distrus Roma

Noaptea târziu, în zona de magazine de lângă Circus Maximus, arena Romei antice destinată curselor de care, a izbucnit un incendiu care a cuprins aproape tot orașul.

Flăcările au ars șase zile în continuu. Când păreau că sunt sub control, s-au aprins iar și au ars alte trei zile. Două treimi din Roma antică au fost distruse complet de foc.

Împăratul Nero a dat vina pe creștini și i-a persecutat. Dar Nero însuși a fost acuzat că a ordonat incendiul, ca să poată construi un palat nou, numit Domus Aurea.

1900 - Trenul de sub Paris

În timpul Expoziției Universale din Paris se deschide prima linie de metrou din capitala franceză. Doar 8 stații erau gata să fie folosite. Vagoanele erau făcute din lemn.

Metroul din Paris a devenit realitate după decenii întregi de discuții și certuri legate de traseu, construcție și politică. Paris a fost al cincilea oraș din lume cu metrou.

De la cele 8 stații din 1900, Parisul a ajuns astăzi la 321. Peste 4 milioane de oameni folosesc zilnic sistemul. Linia 1, cea mai veche, are acum trenuri complet automate.

1980 - Boicot la Jocurile Olimpice

Unele dintre cele mai controversate Jocuri Olimpice din istorie debutau în această zi la Moscova. Erau primele Jocuri Olimpice din spatele Cortinei de Fier.

Statele Unite și alte 66 de țări au boicotat competiția sportivă, din cauză că URSS invadase Afganistan. Alte state, ca Franța și UK, au participat sub steagul olimpic.

Din cauza absenței SUA, URSS a luat locul 1 la medalii, cu un total de 195, dintre care 80 de aur. Au urmat RDG și Bulgaria. România a fost pe 7, în fața Franței și UK.

Editor : B.E.