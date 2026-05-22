digistoria

1965 - Teleenciclopedia

Televiziunea Română difuza prima ediție a unei emisiuninoi: Teleenciclopedia. Așa cum îi spune și numele, era o serie de documentare scurte pe diverse teme.

Românii aflau de la televizor despre artă, istorie, natură, știință, tehnologie și multe altele. Până în 1990, a fost cea mai populară emisiune a Televiziunii Române.

Teleenciclopedia este difuzată și astăzi. Genericul a fost schimbat cu timpul, dar coloana sonoră, o melodie compusă de Nicolae Kiculescu, a rămas identică.

1762 - Simbol al Romei

Papa Clement al XIII-lea inaugura Fontana di Trevi, unul dintre monumentele simbol ale Romei. Numele fântâni provine din latină și înseamnă „intersecția a trei străzi”.

Construcția a durat 30 de ani. Nici cel care a comandat fântâna, Papa Clement al XII-lea, și nici arhitectul Nicola Salvi, nu au apucat să vadă finalizarea construcției.

În centrul fântânii este o statuie a zeului Neptun. Turiștii sunt atrași de Fontana di Trevi datorită legendei. Se zice că cine aruncă o monedă în apă va reveni la Roma.

1455 - Războiul Rozelor

Era debutul Războiului Rozelor, conflictul care avea să schimbe istoria Angliei. Armatele caselor Lancaster și York se confruntau la St. Albans, la 35 km de Londra.

Victoria este a trupelor York, care aveau ca însemn un trandafir alb. Regele Henric al VI-lea, reprezentant al Casei Lancaster, cu trandafirul roșu ca simbol, e prins.

Conflictul dintre trandafirii albi și roșii va ține mai bine de 32 de ani. Din conflict va ieși triumfătoare dinastia Tudor, care avea ca simbol un trandafir roșu cu alb.

Editor : B.E.