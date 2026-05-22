Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 mai

1965 - Teleenciclopedia 1762 - Simbol al Romei 1455 - Războiul Rozelor

1965 - Teleenciclopedia

Televiziunea Română difuza prima ediție a unei emisiuninoi: Teleenciclopedia. Așa cum îi spune și numele, era o serie de documentare scurte pe diverse teme.

Românii aflau de la televizor despre artă, istorie, natură, știință, tehnologie și multe altele. Până în 1990, a fost cea mai populară emisiune a Televiziunii Române.

Teleenciclopedia este difuzată și astăzi. Genericul a fost schimbat cu timpul, dar coloana sonoră, o melodie compusă de Nicolae Kiculescu, a rămas identică.

1762 - Simbol al Romei

Papa Clement al XIII-lea inaugura Fontana di Trevi, unul dintre monumentele simbol ale Romei. Numele fântâni provine din latină și înseamnă „intersecția a trei străzi”.

Construcția a durat 30 de ani. Nici cel care a comandat fântâna, Papa Clement al XII-lea, și nici arhitectul Nicola Salvi, nu au apucat să vadă finalizarea construcției.

În centrul fântânii este o statuie a zeului Neptun. Turiștii sunt atrași de Fontana di Trevi datorită legendei. Se zice că cine aruncă o monedă în apă va reveni la Roma.

1455 - Războiul Rozelor

Era debutul Războiului Rozelor, conflictul care avea să schimbe istoria Angliei. Armatele caselor Lancaster și York se confruntau la St. Albans, la 35 km de Londra.

Victoria este a trupelor York, care aveau ca însemn un trandafir alb. Regele Henric al VI-lea, reprezentant al Casei Lancaster, cu trandafirul roșu ca simbol, e prins.

Conflictul dintre trandafirii albi și roșii va ține mai bine de 32 de ani. Din conflict va ieși triumfătoare dinastia Tudor, care avea ca simbol un trandafir roșu cu alb.

