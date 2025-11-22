Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 noiembrie

2005 – DOAMNA DE FIER A GERMANIEI

O chimistă născută în Germania de Est devine prima femeie cancelar din istoria Germaniei. Este vorba de Angela Merkel, intrată în politică în 1989.

Merkel a fost și primul cancelar german din fosta Germanie comunistă. A stat la putere 16 ani și 16 zile. Doar Bismak și Helmut Kohl au guvernat mai mult.

Merkel a condus Germania în timpul a numeroase crize internaționale și a dat stabilitate țării. Dar mandatul ei este pătat acum de politica apropierii de Rusia lui Putin.

1963 – ASASINAREA LUI KENNEDY

Președintele american John F. Kennedy este asasinat în timpul unei vizite în Dallas, Texas. Kennedy mergea prin oraș, lângă soția sa, cu o limuzină decapotabilă.

La ora 12:30, când mașina a ajuns în piața Dealey, s-au auzit trei focuri de armă. Primul glonț a ratat, dar celelalte l-au lovit în plin pe tânărul președinte al Statelor Unite.

JFK a ajuns la spital, dar medicii nu au mai putut face nimic. Avea 46 de ani și era la Casa Albă de nici trei ani. Kennedy este al patrulea și cel din urmă președinte asasinat al SUA.

1995 – ANIMAȚIE REVOLUȚIONARĂ

Apărea în cinematografe Toy Story, primul film de lungmetraj realizat doar cu animațiile făcute pe calculator. A fost un moment de cotitură pentru filme.

Animația a fost făcută de Pixar, compania lui Steve Jobs. A încasat în 1995 aproape 400 milioane de $, la un buget de 10 de ori mai mic și a ocupal locul al doilea în încasări.

Toy Story este considerat drept una dinte cele mai bune animații făcute vreodată. Woody, Buzz și celelalte personaje sunt recunoscute de aproape toți copiii.

