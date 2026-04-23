Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 aprilie

Data publicării:

1962 - ÎNCHEIEREA COLECTIVIZĂRII

Gheorghe Gheorghiu-Dej, dictatorul stalinist al României, anunță terminarea colectivizării agriculturii. Țăranilor li s-au luat cu forța pământurile pe care le aveau legal.

Colectivizarea începuse în 1949. Mulți țărani, bogați și săraci deopotrivă, s-au opus, dar au fost bătuți, 4 arestați, deportați sau uciși de către forțele comuniste.

Un caz infam este răscoala țăranilor de la Vadu Roșca, reprimată cu brutalitate de Nicolae Ceaușescu. Efectele nefaste ale colectivizării se simt și în România de azi.

1967 - TRAGEDIE SPAȚIALĂ

URSS lansa în spațiu prima navetă Soyuz, care trebuia să fie parte a programului lunar sovietic. La bord era un singur om, cosmonautul Vladimir Komarov.

Testele anterioare, fără echipaj, au fost un eșec. Naveta avea multe probleme de proiectare, dar lansarea a avut loc la presiuni politice. Marca ziua de naștere a lui Lenin.

Soyuz 1 a orbitat de 18 ori Pământul. La întoarcere, parașutele de frânare nu s-au deschis. Naveta ia foc în atmosferă. Vladimir Komarov este găsit carbonizat.

2005 - PRIMUL CLIP PE YOUTUBE

Jawed Karim încărcă primul clip din istoria YouTube, platforma pe care o fondase împreună cu un grup de amici. Clipul se numește „Eu la zoo”, și are 19 secunde.

Karim este în prim plan iar în fundal sunt doi elefanți. „Lucrul interesant este că are trompe foarte, foarte, foarte lungi. E tare.” spune co-fondatorul YouTube în clip.

Clipul există și acum pe platformă. Are peste 380 de milioane de vizualizări. La un an de la acest clip, YouTube a fost cumpărat de Google cu 1,65 miliarde $.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura...
Adevărul
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac i-a zis în față, după ce a fost refuzat: ”Dumneata n-ai văzut un milion de dolari în viața...
Pro FM
Lora, mesaj tranșant despre presiunea de a avea copii: „Jos labele de pe uterul meu!”
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Newsweek
Bilanțul ministrului Muncii. Nu a reușit să crească pensiile. Cum a pus în pericol indexarea din 2027?
Digi FM
Ortodocşii îl sărbătoresc joi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Ce e bine să faci...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun