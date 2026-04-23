digistoria

1962 - ÎNCHEIEREA COLECTIVIZĂRII

Gheorghe Gheorghiu-Dej, dictatorul stalinist al României, anunță terminarea colectivizării agriculturii. Țăranilor li s-au luat cu forța pământurile pe care le aveau legal.

Colectivizarea începuse în 1949. Mulți țărani, bogați și săraci deopotrivă, s-au opus, dar au fost bătuți, 4 arestați, deportați sau uciși de către forțele comuniste.

Un caz infam este răscoala țăranilor de la Vadu Roșca, reprimată cu brutalitate de Nicolae Ceaușescu. Efectele nefaste ale colectivizării se simt și în România de azi.

1967 - TRAGEDIE SPAȚIALĂ

URSS lansa în spațiu prima navetă Soyuz, care trebuia să fie parte a programului lunar sovietic. La bord era un singur om, cosmonautul Vladimir Komarov.

Testele anterioare, fără echipaj, au fost un eșec. Naveta avea multe probleme de proiectare, dar lansarea a avut loc la presiuni politice. Marca ziua de naștere a lui Lenin.

Soyuz 1 a orbitat de 18 ori Pământul. La întoarcere, parașutele de frânare nu s-au deschis. Naveta ia foc în atmosferă. Vladimir Komarov este găsit carbonizat.

2005 - PRIMUL CLIP PE YOUTUBE

Jawed Karim încărcă primul clip din istoria YouTube, platforma pe care o fondase împreună cu un grup de amici. Clipul se numește „Eu la zoo”, și are 19 secunde.

Karim este în prim plan iar în fundal sunt doi elefanți. „Lucrul interesant este că are trompe foarte, foarte, foarte lungi. E tare.” spune co-fondatorul YouTube în clip.

Clipul există și acum pe platformă. Are peste 380 de milioane de vizualizări. La un an de la acest clip, YouTube a fost cumpărat de Google cu 1,65 miliarde $.

