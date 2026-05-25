Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 25 mai

1977 - „RĂZBOIUL STELELOR”

Primul film din seria „Războiul Stelelor” a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o „operă spațială”. Pelicula a fost un succes din prima zi.

Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop: Darth Vader, Luke Skywalker, prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2.

Inițial, filmul s-a numit doar „Războiul Stelelor”. Ulterior a primit numele „Episodul 4: O nouă speranță”. Producția a primit zece nominalizări la Oscar și a câștigat șapte.

2011 - OPRAH SE RETRAGE

După 25 de ani și 4.561 de episoade, „The Oprah Winfrey Show” ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale.

În SUA, au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk-show din SUA.

Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau, uneori, toți oamenii din public.

2012 - PRIVATIZAREA SPAȚIULUI

Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1, produsă de compania lui Elon Musk.

SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec.

Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul „privatizării” rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.

