Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 noiembrie

1917 - ARMISTIȚIUL DE LA FOCȘANI

România și Puterile Centrale semnează un acord de încetare a focului pe frontul din Moldova. Acordul este semnat la Focșani, oraș de pe linia frontului.

Cu 16 luni în urmă, Armata Română intrase în Marele Război.  În ciuda victoriile de la Mărășești, Mărăști și Oituz, românii sunt nevoiți să semneze armistițiul.

Acordul este semnat la Focșani deoarece orașul era pe linia frontului. În 1918, a urmat pacea de la București, dar acest tratat nu a fost aprobat de Regele Ferdinand.

1942 - FILM LEGENDAR

În cinematografele din SUA avea loc premiera filmului „Casablanca. Acțiunea are loc în orașul cu același nume din Marocul ocupat. Humphrey Bogart era în rol principal.

Filmat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, povestea îl urmărește pe un bărbat care are de ales între iubire sau ajutorarea unui lider al rezistenței.

„Casablanca” a depășit așteptările producătorilor. A luat trei Oscaruri, inclusiv pentru cel mai bun film. Numeroase replici din film au rămas emblematice ani mai târziu.

2003 - CONCORDE ZBOARĂ ULTIMA OARĂ

Avionul supersonic Concorde se ridică de la sol pentru ultima oară. Aeronava a decolat de la Heathrow și a zburat deasupra golfului Biscaya, la viteză supersonică.

După această „tură de onoare”, ultimul Concorde a aterizat la Filton, lângă Bristol, acolo unde fusese fabricat. 20.000 de oameni au așteptat avionul acolo.

Așa s-a încheiat era zborurilor supersonice de pasageri. Concorde a fost în serviciu timp de 27 de ani. Avionul alb, rapid și zvelt este considerat un simbol al secolului XX.

