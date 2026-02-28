Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 28 februarie Data actualizării: 28.02.2026 07:49 Data publicării: 28.02.2026 07:49 Din articol 1997 - Întoarcerea regelui 1785 Luptători pentru libertate 1525 - Ultimul împărat aztec Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc Un caz la 100.000. O femeie din Timișoara a născut tripleți din sarcină naturală. Mărturia mamei Povestea celor șase kilometri de drum județean, care nu au fost asfaltați niciodată. O ambulanță a rămas împotmolită în noroi Tramvai deraiat în Milano: un mort și 39 de răniți, autoritățile au deschis anchetă pentru omor din culpă Amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la ședința Prefecturii București. Anunțul Prefectului Cum funcționează „creierul” proiectat și în România pentru navele de război care ar putea apăra Marea Neagră Un bărbat a fost amenințat cu arma de un șofer în parcarea unui complex comercial din București Comună fără canalizare și asfalt, dar cu cheltuieli de 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Ei fac treabă” Comisia Europeană investighează dacă modificările planului de restructurare a CE Oltenia respectă normele UE 1997 - Întoarcerea regeluiRegele Mihai se întoarcea pentru prima oară în România de când își primise înapoi cetățenia română, pe care comuniștii i-o luaseră ilegal pe 22 mai 1948. Regele și Regina au fost așteptați la aeroportul Otopeni de principesa Margareta, câțiva miniștri și câteva sute de oameni. Regele a primit aici noul pașaport românesc.Ulterior, Regele a mers să depună flori la Crucea Eroilor din Piața Universității. A fost așteptat aici de 20.000 de oameni, care au venit să-i ureze bun-venit acasă.1785 Luptători pentru libertateHorea și Cloșca, cei doi lideri ai răscoalei țărănești din Transilvania care mai erau în viață, au fost executați prin tragere pe roată lângă cetatea Alba Iulia. Autoritățile austriece l-au executat întâi pe Cloșca, apoi pe Horea. Tragerea pe roată era o formă teribil de brutală de execuție. Momentul a șocat întreaga Europă.Istoricii au scris că această formă de execuție a fost aleasă intenționat, deoarece austriecii doreau să dea o lecție și să bage frica în țăranii români din Ardeal.1525 - Ultimul împărat aztecCuauhtémoc, ultimul împărat aztec, a fost executat din ordinul lui Hernan Cortez, liderul conchistadorilor care au cucerit imperiul Aztec, ce se afla în Mexicul de astăzi.Cortez îl luase pe Cuauhtémoc și pe alte căpetenii aztece cu el într-o expediție către sud. Spaniolul se temea că aztecii ar putea începe o rebeliune în lipsa lui.Cuauhtémoc este ucis deoarece ar fi plănuit asasinarea lui Cortez și a altor spanioli. Ultimul împărat aztec este astăzi un simbol al istoriei Mexicului înainte de cucerire. Editor : B.E. Etichete: regele mihai istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF... 2 Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o... 3 România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a... 4 Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea... 5 Lavrov confirmă că Rusia „joacă teatrul negocierilor”: „Nu avem termene limită, avem doar...