Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 28 februarie

Data publicării:
Digi 24_2026_02_28_07_29_37
Din articol
1997 - Întoarcerea regelui 1785 Luptători pentru libertate 1525 - Ultimul împărat aztec

1997 - Întoarcerea regelui

Regele Mihai se întoarcea pentru prima oară în România de când își primise înapoi cetățenia română, pe care comuniștii i-o luaseră ilegal pe 22 mai 1948.

Regele și Regina au fost așteptați la aeroportul Otopeni de principesa Margareta, câțiva miniștri și câteva sute de oameni. Regele a primit aici noul pașaport românesc.

Ulterior, Regele a mers să depună flori la Crucea Eroilor din Piața Universității. A fost așteptat aici de 20.000 de oameni, care au venit să-i ureze bun-venit acasă.

1785 Luptători pentru libertate

Horea și Cloșca, cei doi lideri ai răscoalei țărănești din Transilvania care mai erau în viață, au fost executați prin tragere pe roată lângă cetatea Alba Iulia.

Autoritățile austriece l-au executat întâi pe Cloșca, apoi pe Horea. Tragerea pe roată era o formă teribil de brutală de execuție. Momentul a șocat întreaga Europă.

Istoricii au scris că această formă de execuție a fost aleasă intenționat, deoarece austriecii doreau să dea o lecție și să bage frica în țăranii români din Ardeal.

1525 - Ultimul împărat aztec

Cuauhtémoc, ultimul împărat aztec, a fost executat din ordinul lui Hernan Cortez, liderul conchistadorilor care au cucerit imperiul Aztec, ce se afla în Mexicul de astăzi.

Cortez îl luase pe Cuauhtémoc și pe alte căpetenii aztece cu el într-o expediție către sud. Spaniolul se temea că aztecii ar putea începe o rebeliune în lipsa lui.

Cuauhtémoc este ucis deoarece ar fi plănuit asasinarea lui Cortez și a altor spanioli. Ultimul împărat aztec este astăzi un simbol al istoriei Mexicului înainte de cucerire.

