O fată de 15 ani a fost sechestrată într-o pivniță și torturată de 4 adolescenți, în Franța. Agresiunile au fost filmate

Data publicării:
fata suparata cu mainile pe fata
Credit foto: Guliver/Getty Images

Autorităţile franceze anchetează patru minori, acuzaţi că au sechestrat şi agresat o fată de 15 ani în apropiere de Lyon, transmite miercuri dpa, citând relatările din media franceze. Printre suspecţi se află trei adolescente cu vârste între 14 şi 17 ani şi un băiat de 17 ani.

Potrivit parchetului din Lyon, ancheta priveşte acuzaţii de tortură.

Conform presei franceze, citate de Agerpres, suspecţii i-ar fi provocat arsuri victimei şi ar fi înjunghiat-o, filmându-şi agresiunile.

Victima a fost găsită luni, la primele ore ale dimineţii, la sud de Lyon, având un picior rănit şi tăieturi pe spate.

Fata a relatat poliţiei că a fost sechestrată şi atacată de patru persoane într-o pivniţă, după ce fusese adusă cu maşina şi i se confiscase telefonul.

Un băiat de 19 ani se află şi el sub anchetă, sub suspiciunea că a transportat victima şi pe suspecţi la locul faptei.

Parchetul din Lyon a cerut plasarea lui sub control judiciar. Cei patru minori ar urma să fie arestaţi preventiv.

Autorităţile spun că motivele şi circumstanţele atacului rămân neclare.

