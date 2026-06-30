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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 iunie

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1934 NOAPTEA CUȚITELOR LUNGI

Aflat în funcția de cancelar al Germaniei de un an și jumătate, Adolf Hitler a decis să își elimine rivalii din partid, inclusiv pe cei care l-au ajutat să preia puterea.

Operațiunea Colibri” a fost declanșată la îndemnuri venite de la Göring și Himmler. Principalele ținte erau „Cămășile Brune” și liderul lor, Ernst Röhm.

De asasinate s-au ocupat SS și Gestapo. Oficial, 85 de oameni au fost omorâți, inclusiv Röhm, dar și alți naziști vechi. Epurarea a fost un punct de cotitură pentru Hitler.

2002 DE CINCI ORI CAMPIONI

Brazilia lui Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo și Roberto Carlos bătea Germania în finala Campionatului Mondial de Fotbal. Brazilienii au câștigat a cincea oară Cupa Mondială.

Finala s-a jucat pe stadionul din Yokohama, Japonia. La centru a fost italianul Pierluigi Colina. Scorul final a fost 2-0. Ambele goluri au fost date de Ronaldo.

Brazilia a avut un turneu final perfect. Jucătorii echipei au câștigat toate cele șapte meciuri jucate. Recordul de cinci campionate mondiale câștigate rezistă și în prezent.

1908 MISTERUL DIN SIBERIA

O explozie uriașă, cu forța unei bombe cu hidrogen, avea loc în apropiere de râul Tunguska din inima Siberiei. 80 de milioane de copaci au fost puși la pământ de suflu.

Unda de șoc a fost simțită în toată Europa, dar și în SUA și în sudul Asiei. Câteva nopți la rând, cerul Europei a fost luminat. Zona exploziei era pustie. Nu au fost decese.

Cel mai probabil, a fost vorba de un asteroid care a explodat în atmosferă, undeva între 5.000 și 10.000 m altitudine. Cauzele exacte nu sunt cunoscute nici astăzi.

Editor : Ș.R.

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