Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 noiembrie

Data publicării:
1982 MICHAEL JACKSON FACE ISTORIE

Michael Jackson lansa albumul „Thriller”. Acesta urma să devină unul dintre cele mai bine vândute albume din istorie, cu hituri precum „Billie Jean” sau „Beat It”.

Combinația revoluționară de pop, rock și funk a fost un succes uriaș. „Thriller” a câștigat 8 premii Grammy și a redefinit industria, influențând generații de artiști.

Până astăzi, „Thriller” s-a vândut în peste 70 de milioane de exemplare. Succesul său a consolidat titlul lui Michael Jackson, cunoscut drept „Regele Pop-ului”.

1939 - RĂZBOI PE SCHIURI

Finlanda este invadată de Rusia după ce refuză cererea Moscovei de a ceda teritorii. Armata Roșie deținea un milion de soldați, numeroase tancuri și avioane de luptă.

De cealaltă parte, deși erau mult mai puțini, finlandezii au pregătit o defensivă impresionantă. Militari pe schiuri, înarmați cu automate au ținut piept soldaților lui Stalin.

Rezistă până în februarie 1940, când, după ce suferise pierderi uriașe, URSS reușește să avanseze. Deși cedează 9% din țară, eroismul Finlandei rămâne în istorie.

1872 - DEBUTUL FOTBALULUI INTERNAȚIONAL

Stadionul de cricket din Partick, Glasgow, găzduia un sport neobișnuit. Era primul meci internațional de fotbal din istorie: Scoția se lupta cu Anglia.

Mingea de joc era mult mai diferită față de cele de azi. Erau făcute din piele de vită sau oaie și umplute cu o pungă cu blană ori o pânză cu aer. Meciul se încheie 0-0.

FIFA a recunoscut această partidă drept primul meci internațional de fotbal din istorie. Publicul, avea să se îndrăgostească instant de acest sport.

