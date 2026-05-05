Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 5 mai

1821 MOARTEA LUI NAPOLEON

Napoleon Bonaparte moare în exil pe insula Sf. Elena din Atlanticul de Sud, teritoriu britanic. Aproape șase ani a petrecut împăratul francez pe această insulă izolată.

Napoleon s-a plâns adesea de condițiile proaste în care a fost ținut. Presa britanică a scris, după moartea lui, că vremea proastă a grăbit moartea împăratului.

Napoleon a murit la 51 de ani. Cauza decesului este dezbătută și acum. Inițial, s-a crezut că a avut cancer. Ulterior a apărut teoria otrăvirii intenționate cu arsenic.

1945 ARMA INTERCONTINENTALĂ

O bombă japoneză ucide șase oameni într-un oraș de pe coasta de vest a Statelor Unite. Proiectilul a traversat Pacificul cu un balon umplut cu hidrogen numit Fu-Go.

Cei șase sunt singurele persoane ucise în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pe teritoriul SUA. Balonul japonez este prima armă intercontinentală din istorie.

Japonezii au lansat peste 9.000 de baloane către SUA, în ultimele luni de război. Doar 300 au ajuns în America de Nord. Proiectul a fost un eșec pentru japonezi.

1961 TRADIȚIE SPAȚIALĂ

Alan Shepard devine primul american și al doilea om care ajunge în spațiu. Statele Unite egalează URSS în cursa spațială la nici o lună după zborul lui Iuri Gagarin.

Shepard a ajuns în spațiu la bordul unei capsule pe care a botezat-o Freedom 7. Ajunge la o altitudine maximă de 187,5 km. Tot zborul a durat 15 minute și 28 secunde.

Înainte de zbor, Alan Shepard a mâncat, la micul dejun, friptură cu ouă ochiuri și pâine prăjită. Asta mănâncă și azi astronauții americani în ziua zborului în spațiu.

