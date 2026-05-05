Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 5 mai Data publicării: 05.05.2026 16:29 Vila Regală din Mamaia, un simbol în ruină. Locul în care Regele Mihai și-a petrecut verile în copilărie a devenit azi groapă de gunoi Grindeanu: PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem un guvern. Toate opțiunile sunt deschise Prima reacție din PNL, după ce Guvernul Bolojan a picat. Predoiu: Nu trebuie să abandonăm guvernarea. E multă emoție în partid Euro a atins un nou maxim istoric. Cursul în creștere, pe fondul votului privind moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Baroni? Vreți să vorbim de banii primiți de Bihor și Oradea?” Ce a spus de selecțiile la Energie Ilie Bolojan spune că moțiunea „Stingem lumina” este una de felul „nu ne vindem companiile, le mulgem noi” Coșmarul românilor din localitățile de munte: urșii au revenit pe străzi. Animalele caută hrană printre blocuri A început sezonul pozelor în lanurile de rapiță. Pericolul din spatele fotografiilor atât de în vogă pe rețelele sociale Comuna care transformă resturile vegetale din gospodării în îngrășământ natural. Localnicii fac rând la utilajul cumpărat de primărie 1821 MOARTEA LUI NAPOLEON Napoleon Bonaparte moare în exil pe insula Sf. Elena din Atlanticul de Sud, teritoriu britanic. Aproape șase ani a petrecut împăratul francez pe această insulă izolată.Napoleon s-a plâns adesea de condițiile proaste în care a fost ținut. Presa britanică a scris, după moartea lui, că vremea proastă a grăbit moartea împăratului.Napoleon a murit la 51 de ani. Cauza decesului este dezbătută și acum. Inițial, s-a crezut că a avut cancer. Ulterior a apărut teoria otrăvirii intenționate cu arsenic. 1945 ARMA INTERCONTINENTALĂO bombă japoneză ucide șase oameni într-un oraș de pe coasta de vest a Statelor Unite. Proiectilul a traversat Pacificul cu un balon umplut cu hidrogen numit Fu-Go.Cei șase sunt singurele persoane ucise în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pe teritoriul SUA. Balonul japonez este prima armă intercontinentală din istorie.Japonezii au lansat peste 9.000 de baloane către SUA, în ultimele luni de război. Doar 300 au ajuns în America de Nord. Proiectul a fost un eșec pentru japonezi.1961 TRADIȚIE SPAȚIALĂAlan Shepard devine primul american și al doilea om care ajunge în spațiu. Statele Unite egalează URSS în cursa spațială la nici o lună după zborul lui Iuri Gagarin.Shepard a ajuns în spațiu la bordul unei capsule pe care a botezat-o Freedom 7. Ajunge la o altitudine maximă de 187,5 km. Tot zborul a durat 15 minute și 28 secunde.Înainte de zbor, Alan Shepard a mâncat, la micul dejun, friptură cu ouă ochiuri și pâine prăjită. Asta mănâncă și azi astronauții americani în ziua zborului în spațiu. Editor : C.L.B. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis... 2 Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier... 3 Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR... 4 „Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane... 5 S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...