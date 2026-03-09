digistoria

1959 - ZIUA LUI BARBIE

Păpușa Barbie împlinește astăzi 66 de ani. Jucăria a fost lansată la târgul internațional de jucării din New York. 9 martie este și ziua oficială de naștere a lui Barbie.

Barbie avea 29 cm înălțime și trăsături de adult. Aspectul fizic a fost controversat încă de la început. Nu era realist și exista temerea că va fi un exemplu prost pentru fete.

Creatoarea Barbie a fost Ruth Handler, șefa companiei Mattel. Numele vine direct la fiica ei, Barbara. Iar inspirația a venit de la o păpușă pe care a văzut-o în Germania.

1997 - ASASINAREA LUI „BIGGIE”

Rapperul Christopher Wallace, cunoscut mai bine drept The Notorious B.I.G., Biggie Smalls sau doar Biggie, a fost asasinat în Los Angeles. Ucigașul nu a fost prins.

Născut și crescut în Brooklyn, Biggie era parte a grupului condus de Sean „Puff Daddy” Combs. În 1996, a fost prins în conflictul dintre rapperii de pe cele două coaste.

După asasinarea lui Tupac, un ziarist a scris că Biggie a plătit arma crimei. De aceea, există bănuiala că moartea lui a fost răzbunare pentru Tupac.

1964 - SIMBOL AL ȘOSELELOR AMERICANE



Primul Ford Mustang ieșea de pe linia de asamblare a fabricii din Dearborn, Michigan. Producția începea înainte de lansarea oficială, care a avut loc luna următoare.

Mustang inaugura o nouă categorie de mașini, care a fost numită „pony cars” - mașini sportive, accesibile ca preț, cu multe opțiuni și gândite mai ales pentru tinerii din SUA.

Un Mustang costa echivalentul de acum a 20.000$. 318.000 de mașini a fost vândute în primul an. Mustang a ajuns acum la generația cu numărul șapte.

