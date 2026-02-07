Video Digistoria - principalele evenimente petrecute pe 7 februarie Data publicării: 07.02.2026 07:47 Din articol 1992 - Se naște Uniunea Europeană 1940 - Pinocchio prinde viață 1492 - Arderea tentațiilor Urmărire ca-n filme la Mănăstirea Humorului, după ce un bărbat a furat o mașină Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul Justiției: Sunt pentru o evaluare riguroasă a conținutului Savonea, atac la Bolojan după scrisoarea către CCR. Reacția Guvernului România, campioana scumpirilor la alimente în UE. Cu cât au crescut prețurile față de media europeană Mii de clădiri ilegale pe litoral. Diana Buzoianu: „Interesele sunt mari. Raportul era blocat la sertar” Meniu cu trei stele Michelin pentru Vance și Rubio, la Milano. Măsuri sporite de securitate pentru americani Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta” TikTok încalcă regulile UE prin mecanisme care creează dependență, acuză Comisia Europeană Cod roșu de inundații în Buzău. Mesaje RO-ALERT și drumuri blocate după ploile torențiale. 21 de localități din 5 județe sunt afectate 1992 - Se naște Uniunea EuropeanăReprezentanți din 12 țări ai Comunității Europene se întâlnesc în orașul olandez Maastricht și semnează tratatul prin care a luat naștere Uniunea Europeană. Negocierile s-au desfășurat în timpul președinției olandeze a Consiliului, așa a fost aleasă Olanda ca loc al semnării. Asta deși Portugalia avea atunci președinția rotativă.Ratificarea tratatului de la Maastricht a durat aproape 2 ani. Danemarca, Franța și Irlanda au ținut referendumuri. Francezii au aprobat la limită noul tratat european.1940 - Pinocchio prinde viațăPinocchio prinde viață pe marele ecran într-o premieră laNew York. Bazat pe povestea italianului Carlo Collodi, filmul urmărește povestea unei păpuși de lemn. Creat de tâmplarul Geppetto, Pinocchio trebuie să treacă de mai multe probe pentru a deveni un băiat adevărat. Filmul a fost lăudat de critici și a câștigat un Oscar.Producția nu a fost considerată un succes comercial. Asta deoarece al Doilea Război Mondial a făcut ca vizionarea filmului în Europa și Asia să fie aproape imposibilă.1492 - Arderea tentațiilorMii de cărți, opere de artă, cosmetice, haine scumpe, instrumente muzicale și multe altele au fost puse pe un foc mare care ardea în centrul orașului Florența.Au fost aduse de susținători ai călugărului radical Girolamo Savonarola, mare adversar al Casei de Medici. El credea că obiectele de lux fac oamenii să păcătuiască.Asemenea incendii au fost comune în februarie 1497 în Florența, în mod normal luna de carnaval. Savonarola a fost excomunicat și ars pe rug, la Florența, în 1498. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor... 2 Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie... 3 Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune... 4 Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis... 5 Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...