1992 - Se naște Uniunea Europeană

Reprezentanți din 12 țări ai Comunității Europene se întâlnesc în orașul olandez Maastricht și semnează tratatul prin care a luat naștere Uniunea Europeană.

Negocierile s-au desfășurat în timpul președinției olandeze a Consiliului, așa a fost aleasă Olanda ca loc al semnării. Asta deși Portugalia avea atunci președinția rotativă.

Ratificarea tratatului de la Maastricht a durat aproape 2 ani. Danemarca, Franța și Irlanda au ținut referendumuri. Francezii au aprobat la limită noul tratat european.

1940 - Pinocchio prinde viață

Pinocchio prinde viață pe marele ecran într-o premieră laNew York. Bazat pe povestea italianului Carlo Collodi, filmul urmărește povestea unei păpuși de lemn.

Creat de tâmplarul Geppetto, Pinocchio trebuie să treacă de mai multe probe pentru a deveni un băiat adevărat. Filmul a fost lăudat de critici și a câștigat un Oscar.

Producția nu a fost considerată un succes comercial. Asta deoarece al Doilea Război Mondial a făcut ca vizionarea filmului în Europa și Asia să fie aproape imposibilă.

1492 - Arderea tentațiilor

Mii de cărți, opere de artă, cosmetice, haine scumpe, instrumente muzicale și multe altele au fost puse pe un foc mare care ardea în centrul orașului Florența.

Au fost aduse de susținători ai călugărului radical Girolamo Savonarola, mare adversar al Casei de Medici. El credea că obiectele de lux fac oamenii să păcătuiască.

Asemenea incendii au fost comune în februarie 1497 în Florența, în mod normal luna de carnaval. Savonarola a fost excomunicat și ars pe rug, la Florența, în 1498.

Editor : B.E.