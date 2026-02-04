digistoria

Live TV

1945 - CONFERINȚA CARE A DECIS SOARTA EUROPEI

Winston Churchill, Franklin Roosevelt și Iosif Stalin se întâlnescu la Ialta, în Crimeea, să discute despre viitorul Europei după înfrângerea finală a Germaniei naziste.

Era a doua întâlnire a celor trei mari lideri aliați. La Ialta s-a decis divizarea și denazificarea Germaniei. URSS a promis că va organiza alegeri libere în Europa de Est.

După Ialta, ministrul de Externe sovietic, Molotov, a spus că înțelegerea ar putea strica planurile Moscovei. Stalin i-a răspuns: „Nu-i problemă. Vom face cum vrem noi”.

2004 - SE NAȘTE FACEBOOK

Dintr-un cămin al Universității Harvard, Mark Zuckerberg, alături de alți patru colegi lansează The Facebook. Era o platformă care să ajute studenții să socializeze.

O lună mai târziu, mai bine de jumătate dintre studenţii de la Harvard erau înregistrați pe The Facebook. În a doua lună, rețeaua se deschidea și altor universități din SUA.

În prezent, Facebook este disponibilă în 112 limbi diferite. 2.1 miliarde de oameni intră zilnic să verifice „peretele”. Mark Zuckerberg este și în prezent șeful companiei.

2013 - DREPTUL LA PANTALONI

Guvernul francez anulează o lege veche de mai bine de 200 de ani care interzicea femeilor să poarte pantaloni. Teoretic, ele aveau nevoie de permsiunea unu-i polițist.

Practic însă, legea era ignorată dar rămânea un semnal constant asupra statutului femeii în societate. Inițial, scopul era pentru a interzice anumite munci „de bărbați”.

Femeile ceruse dreptul de a purta pantaloni încă de la Revoluția Franceză. Legea fusese modificată abia în 1892 pentru a permite pantaloni dacă se mergea cu bicicleta.

