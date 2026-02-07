Fenomenul „Phubbing”, semnal de alarmă în era digitală. Psihologii avertizează: „Crește frustrarea și favorizează conflictele”

În contextul în care telefoanele mobile ne însoțesc aproape permanent, atenția noastră se împarte tot mai frecvent între ecran și persoanele din jur. Fenomenul denumit „phubbing” - ignorarea interlocutorului fizic în favoarea verificării notificărilor de pe telefon - capătă amploare și influențează negativ conversațiile, relațiile de cuplu, legătura dintre părinți și copii, precum și calitatea interacțiunilor sociale. Psihologul Claudia Vîja a explicat pentru Digi24.ro ce presupune acest comportament și care sunt strategiile prin care poate fi redus în viața de zi cu zi.

Efectele „phubbing-ului” nu se resimt doar asupra celor care îl practică - și persoanele care asistă la acest comportament experimentează consecințe emoționale și cognitive.

Ce înseamnă „Phubbing”

„Phubbing reprezintă comportamentul prin care o persoană ignoră interlocutorul aflat fizic în proximitate, concentrându-și atenția asupra telefonului mobil - fie că este vorba despre mesaje, rețele sociale sau alte notificări. Practic, individul este prezent fizic, dar absent emoțional, atenția sa fiind constant îndreptată către ecran.

Fenomenul, tot mai răspândit în societatea modernă, se manifestă în diverse contexte: în conversații obișnuite, la masă, în relațiile de cuplu, între prieteni sau chiar în relația părinți - copii. Impactul său se reflectă direct asupra calității conexiunilor emoționale și a relațiilor interpersonale.

De ce apare acest fenomen

„Phubbing-ul” este generat în mare parte de dependența față de telefon și de recompensele imediate oferite de notificări, dar și de obiceiurile digitale consolidate în timp. Astfel, oamenii ajung să acorde prioritate ecranului în detrimentul interacțiunilor reale, fie din dorința de a obține validare, fie pentru a evita intimitatea, conflictele sau situațiile incomode.”, a explicat specialistul în psihologie

Ce se întâmplă la nivel psihologic

„Din perspectivă psihologică, „phubbing-ul” afectează atenția, comportamentul și relațiile interpersonale prin mai multe mecanisme precum:

Atenție fragmentată: Persoana este prezentă fizic, dar mental absorbită de telefon, intrând într-o stare de „prezență parțială” care reduce conexiunea emoțională cu interlocutorul.

Recompensă dopaminergică: Notificările activează circuitul recompensei din creier, făcând ecranul mai atractiv decât interacțiunea reală și consolidând dependența de telefon.

Evitare emoțională: Uneori, phubbing-ul devine o strategie inconștientă de a evita intimitatea, conflictele sau situațiile incomode, afectând calitatea relațiilor.

Impact asupra relațiilor: Prin aceste mecanisme, fenomenul diminuează atenția acordată interlocutorului și poate deteriora comunicarea, apropierea emoțională și satisfacția relațională.”, a adăugat Claudia Vîja

„Phubbing-ul” afectează percepția socială

„De-a lungul timpului, mai multe studii au analizat modul în care „phubbing-ul” influențează percepția socială. Cercetătorii au implicat sute de participanți, cărora li s-au prezentat fotografii reprezentând situații de interacțiune socială în trei scenarii: „phubbing” unilateral (o persoană ignoră interlocutorul pentru a se uita la telefon), „phubbing” reciproc și interacțiuni fără „phubbing”. Variabila urmărită a fost tipul de comportament prezentat în imagini.

Rezultatele au arătat că simpla observare a „phubbing-ului” crește nivelul de stres și afectul negativ al observatorilor, determinându-i să perceapă persoanele implicate ca fiind mai reci și mai puțin competente. Studiile au confirmat că fenomenul denumit „phubbing” este perceput ca o formă de excludere socială, chiar și atunci când nu este experimentat direct.

Aceste rezultate evidențiază modul în care „phubbing-ul” poate afecta nu doar relațiile directe, ci și percepția socială a celor din jur, consolidând ideea că acest comportament nu reprezintă un gest izolat, ci un fenomen cu impact emoțional și cognitiv asupra observatorilor.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Specialistul a explicat că acest fenomen poate diminua sentimentul de validare al persoanei ignorate, crește frustrarea și distanța emoțională, reduce satisfacția în cuplu și favorizează conflictele, dar poate afecta și atașamentul și stima de sine la copii, influențând dezvoltarea lor emoțională și relațională.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Soluții practice pentru a combate fenomenul

„Phubbing-ul”nu este un fenomen inevitabil, iar prin strategii simple și eficiente putem restabili atenția și conexiunea reală în relațiile noastre. Printre acestea se numără crearea de zone și momente fără telefon.

Creează zone și momente fără telefon

„Este important să stabilim intervale de timp clare în care atenția să fie dedicată exclusiv persoanei aflate în proximitate - de exemplu, la masă, în timpul conversațiilor importante sau în momentele petrecute cu copiii sau partenerul. Creierul nostru funcționează mai eficient atunci când există reguli simple și bine definite, care ne ajută să fim cu adevărat prezenți și să evităm fragmentarea atenției.

Folosește micro-angajamente

Nu este necesar să elimini complet telefonul din viața de zi cu zi pentru a observa efecte pozitive. Chiar și câteva minute dedicate exclusiv interlocutorului pot face o diferență semnificativă. De exemplu, poți stabili să petreci zece minute fără telefon, concentrându-te doar pe persoana cu care vorbești. Aceste micro-angajamente sunt ușor de respectat, dar au un impact puternic asupra relațiilor și contribuie la consolidarea conexiunii emoționale.

Simpla interdicție de tipul „nu folosi telefonul” nu este suficientă. Creierul are nevoie de alternative concrete pentru a-și redirecționa atenția. În loc să te uiți la ecran, poți să te concentrezi pe contactul vizual, să pui întrebări deschise și să fii atent la respirație. Oferind astfel de alternative pozitive, ajutăm creierul să se obișnuiască cu atenția concentrată și să creeze momente autentice de interacțiune.

Elimină declanșatorii care distrag atenția

Notificările constante, vibrațiile și sunetele telefoanelor ne atrag în mod automat atenția și ne distrag de la momentul prezent. Reducerea acestor stimuli contribuie la diminuarea impulsului de a verifica telefonul și permite o concentrare mai mare asupra persoanelor din jur. Deși este o schimbare aparent minoră, aceasta se dovedește extrem de eficientă în creșterea prezenței reale și în îmbunătățirea calității interacțiunilor.

Exprimă-ți sentimentele și fii prezent(ă) cu adevărat

Este esențial să comunicăm ceea ce simțim fără a judeca sau a reproșa. De exemplu, putem spune: „Când stai pe telefon, mă simt ignorat(ă). Aș avea nevoie de atenția ta.” Astfel, mesajul este clar și sănătos, iar interlocutorul înțelege exact impactul comportamentului său.

Totodată, cel mai important este să fim noi înșine un model de prezență reală. Oamenii tind să imite comportamentele, nu predicile. Chiar și câteva minute de atenție autentică pe zi, manifestată prin întrebări sincere și ascultare activă, pot transforma dinamica relațiilor și pot reduce semnificativ efectele „phubbing-ului.”

Așadar, comportamentul de a ignora constant persoana din față pentru a verifica telefonul nu reflectă răutatea, ci nevoia de reglare emoțională pe care nu o mai găsim în interacțiunea directă.”, conchide psihologul Claudia Vîja