Live TV

Fenomenul „Phubbing”, semnal de alarmă în era digitală. Psihologii avertizează: „Crește frustrarea și favorizează conflictele”

Marina Cimpoacă Data publicării:
Ce este fenomenul „Phubbing” . Foto Getty Images
Ce este fenomenul „Phubbing” . Foto Getty Images
Din articol
Ce înseamnă „Phubbing”  „Phubbing-ul” afectează percepția socială Soluții practice pentru a combate fenomenul

În contextul în care telefoanele mobile ne însoțesc aproape permanent, atenția noastră se împarte tot mai frecvent între ecran și persoanele din jur. Fenomenul denumit „phubbing” - ignorarea interlocutorului fizic în favoarea verificării notificărilor de pe telefon - capătă amploare și influențează negativ conversațiile, relațiile de cuplu, legătura dintre părinți și copii, precum și calitatea interacțiunilor sociale. Psihologul Claudia Vîja a explicat pentru Digi24.ro ce presupune acest comportament și care sunt strategiile prin care poate fi redus în viața de zi cu zi.

Efectele „phubbing-ului” nu se resimt doar asupra celor care îl practică - și persoanele care asistă la acest comportament experimentează consecințe emoționale și cognitive.

Ce înseamnă „Phubbing” 

„Phubbing reprezintă comportamentul prin care o persoană ignoră interlocutorul aflat fizic în proximitate, concentrându-și atenția asupra telefonului mobil - fie că este vorba despre mesaje, rețele sociale sau alte notificări. Practic, individul este prezent fizic, dar absent emoțional, atenția sa fiind constant îndreptată către ecran.

Fenomenul, tot mai răspândit în societatea modernă, se manifestă în diverse contexte: în conversații obișnuite, la masă, în relațiile de cuplu, între prieteni sau chiar în relația părinți - copii. Impactul său se reflectă direct asupra calității conexiunilor emoționale și a relațiilor interpersonale.

De ce apare acest fenomen 

„Phubbing-ul” este generat în mare parte de dependența față de telefon și de recompensele imediate oferite de notificări, dar și de obiceiurile digitale consolidate în timp. Astfel, oamenii ajung să acorde prioritate ecranului în detrimentul interacțiunilor reale, fie din dorința de a obține validare, fie pentru a evita intimitatea, conflictele sau situațiile incomode.”, a explicat specialistul în psihologie

Ce se întâmplă la nivel psihologic 

„Din perspectivă psihologică, „phubbing-ul” afectează atenția, comportamentul și relațiile interpersonale prin mai multe mecanisme precum:

  • Atenție fragmentată: Persoana este prezentă fizic, dar mental absorbită de telefon, intrând într-o stare de „prezență parțială” care reduce conexiunea emoțională cu interlocutorul.
  • Recompensă dopaminergică: Notificările activează circuitul recompensei din creier, făcând ecranul mai atractiv decât interacțiunea reală și consolidând dependența de telefon.
  • Evitare emoțională: Uneori, phubbing-ul devine o strategie inconștientă de a evita intimitatea, conflictele sau situațiile incomode, afectând calitatea relațiilor.
  • Impact asupra relațiilor: Prin aceste mecanisme, fenomenul diminuează atenția acordată interlocutorului și poate deteriora comunicarea, apropierea emoțională și satisfacția relațională.”, a adăugat Claudia Vîja

„Phubbing-ul” afectează percepția socială

„De-a lungul timpului, mai multe studii au analizat modul în care „phubbing-ul” influențează percepția socială. Cercetătorii au implicat sute de participanți, cărora li s-au prezentat fotografii reprezentând situații de interacțiune socială în trei scenarii: „phubbing” unilateral (o persoană ignoră interlocutorul pentru a se uita la telefon), „phubbing” reciproc și interacțiuni fără „phubbing”. Variabila urmărită a fost tipul de comportament prezentat în imagini.

Rezultatele au arătat că simpla observare a „phubbing-ului” crește nivelul de stres și afectul negativ al observatorilor, determinându-i să perceapă persoanele implicate ca fiind mai reci și mai puțin competente. Studiile au confirmat că fenomenul denumit „phubbing” este perceput ca o formă de excludere socială, chiar și atunci când nu este experimentat direct.

Aceste rezultate evidențiază modul în care „phubbing-ul” poate afecta nu doar relațiile directe, ci și percepția socială a celor din jur, consolidând ideea că acest comportament nu reprezintă un gest izolat, ci un fenomen cu impact emoțional și cognitiv asupra observatorilor.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Specialistul a explicat că acest fenomen poate diminua sentimentul de validare al persoanei ignorate, crește frustrarea și distanța emoțională, reduce satisfacția în cuplu și favorizează conflictele, dar poate afecta și atașamentul și stima de sine la copii, influențând dezvoltarea lor emoțională și relațională.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Soluții practice pentru a combate fenomenul

„Phubbing-ul”nu este un fenomen inevitabil, iar prin strategii simple și eficiente putem restabili atenția și conexiunea reală în relațiile noastre. Printre acestea se numără crearea de zone și momente fără telefon.

Creează zone și momente fără telefon

„Este important să stabilim intervale de timp clare în care atenția să fie dedicată exclusiv persoanei aflate în proximitate - de exemplu, la masă, în timpul conversațiilor importante sau în momentele petrecute cu copiii sau partenerul. Creierul nostru funcționează mai eficient atunci când există reguli simple și bine definite, care ne ajută să fim cu adevărat prezenți și să evităm fragmentarea atenției.

Folosește micro-angajamente

Nu este necesar să elimini complet telefonul din viața de zi cu zi pentru a observa efecte pozitive. Chiar și câteva minute dedicate exclusiv interlocutorului pot face o diferență semnificativă. De exemplu, poți stabili să petreci zece minute fără telefon, concentrându-te doar pe persoana cu care vorbești. Aceste micro-angajamente sunt ușor de respectat, dar au un impact puternic asupra relațiilor și contribuie la consolidarea conexiunii emoționale.

Simpla interdicție de tipul „nu folosi telefonul” nu este suficientă. Creierul are nevoie de alternative concrete pentru a-și redirecționa atenția. În loc să te uiți la ecran, poți să te concentrezi pe contactul vizual, să pui întrebări deschise și să fii atent la respirație. Oferind astfel de alternative pozitive, ajutăm creierul să se obișnuiască cu atenția concentrată și să creeze momente autentice de interacțiune.

Elimină declanșatorii care distrag atenția

Notificările constante, vibrațiile și sunetele telefoanelor ne atrag în mod automat atenția și ne distrag de la momentul prezent. Reducerea acestor stimuli contribuie la diminuarea impulsului de a verifica telefonul și permite o concentrare mai mare asupra persoanelor din jur. Deși este o schimbare aparent minoră, aceasta se dovedește extrem de eficientă în creșterea prezenței reale și în îmbunătățirea calității interacțiunilor.

Exprimă-ți sentimentele și fii prezent(ă) cu adevărat

Este esențial să comunicăm ceea ce simțim fără a judeca sau a reproșa. De exemplu, putem spune: „Când stai pe telefon, mă simt ignorat(ă). Aș avea nevoie de atenția ta.” Astfel, mesajul este clar și sănătos, iar interlocutorul înțelege exact impactul comportamentului său.

Totodată, cel mai important este să fim noi înșine un model de prezență reală. Oamenii tind să imite comportamentele, nu predicile. Chiar și câteva minute de atenție autentică pe zi, manifestată prin întrebări sincere și ascultare activă, pot transforma dinamica relațiilor și pot reduce semnificativ efectele „phubbing-ului.”

Așadar, comportamentul de a ignora constant persoana din față pentru a verifica telefonul nu reflectă răutatea, ci nevoia de reglare emoțională pe care nu o mai găsim în interacțiunea directă.”, conchide psihologul Claudia Vîja

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Digi Sport
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sanae Takaichi
Alegeri anticipate în Japonia: Cum a ajuns Sanae Takaichi cea mai populară figură politică înainte de votul de duminică
tiktok
Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul Justiției: Sunt pentru o evaluare riguroasă a conținutului
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Maia Sandu, despre raportul din SUA și cazul României: „Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false”
Little child using a tablet covered with a blanket
Organizația Salvați Copiii cere interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani. Avertisment privind dependența și abuzurile
pavel durov telegram
Spania îl acuză pe fondatorul Telegram că răspândește minciuni și subminează instituțiile democratice
Recomandările redacţiei
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
Maia Sandu
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine...
șeic escroc din Liban / parlamentari libanezi în timpul unei ședințe
O schemă de înșelăciune care a șocat o țară întreagă: Cum a căzut...
profimedia-1050637987
Statele Unite ale lui Trump: lista tuturor lucrurilor pe care...
Ultimele știri
Urmărire ca-n filme la Mănăstirea Humorului, după ce un bărbat a furat o mașină: cum a fost prins
Ce rase de câini sunt considerate periculoase și trebuie declarate la poliție. Sancțiunile pentru proprietarii care nu respectă legea
SUA vor finanța din „fonduri secrete” grupuri aliniate MAGA pentru a promova „valorile americane” în Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Secretul pe care Ion Țiriac i l-a zis Simonei Halep. Se întâmpla de fiecare dată când ieșea pe teren
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Care este secretul tenismenei Sorana Cîrstea pentru o formă fizică de invidiat. Sportiva și-a dezvăluit...
Adevărul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău”...
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă