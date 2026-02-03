digistoria

1961 - PREGĂTIRE PENTRU APOCALIPSĂ

Un avion militar american, plin cu senzori și sisteme de comunicații, a decolat de la o bază aeriană din Nebraska. Aeronava era un centru de comandă și control zburător.

Pentru următorii 30 de ani, SUA au ținut un asemenea avion în aer, 24 de ore din 24. În caz de atac nuclear URSS, aeronava putea da ordinul de ripostă cu arme atomice.

Operațiunea „Looking Glass”, cum s-a numit această pregătire pentru apocalipsa care nu a mai venit, s-a oprit pe 24 iulie 1990. Pericolul sovietic aproape dispăruse.

1966 - FOTOGRAFII PE LUNĂ

Luna 9, o navetă spațială sovietică fără echipaj, a reușit să aselenizeze și să scape întreagă. Era primul vehicul cosmic care ajungea pe un alt corp celest și supraviețuia.

La câteva ore după aselenizare, Luna 9 a transmis poze de pe suprafața Lunii. Sunt primele imagini de pe o altă lume. Naveta a făcut, inițial, nouă fotografii pe Lună.

URSS nu a vrut să le publice imediat. Dar pozele au fost transmise pe Pământ prin radio. Un jurnalist britanic a găsit semnalul, l-a decodificat și a publicat imaginile.

2009 - ROMÂNIA CÂȘTIGĂ INSULA ȘERPILOR

Curtea Internațională de Justiție dădea câștig de cauză României în procesul cu Ucraina legat de insula Șerpilor. Țara nostră câștiga 9.700 kmp de spații maritime.

Mai important, România a rămas în posesia depozitelor de hidrocarburi din zonă. Echipa de experți români a fost condusă de fostul ministru de Externe, Bogdan Aurescu.

România a demonstrat, în fața Curții, că insula Șerpilor nu este o insulă, ci o stâncă, așa că zona economică care îi revenea era mai mică. Procesul de la CIJ a durat cinci ani.

