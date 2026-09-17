Colecistectomia, cel mai sigur tratament al litiazei biliare. Chirurg: “Pietrele sunt periculoase, indiferent de mărimea lor”

Dureri abdominale, greţuri, vărsături şi stare generală afectată care apar atât după masă, cât şi în timpul nopţii, sunt simptomele care pot indica o problemă a colecistului care poate fi identificată uşor printr-o ecografie. Dr. Alexandru Onofrei, medic specialist în chirurgie generală şi ecografie 2D în Hyperclinica MedLife Solomed Piteşti subliniază că cea mai sigură soluţie în cazul descoperirii litiazei biliare este scoaterea colecistului, o intervenţie chirugicală care îl scapă pe pacient de simptomele deranjante, dar şi de posibilitatea de a ajunge la complicaţii care îi pot pune viaţa în pericol.

Litiaza biliară este periculoasă pentru organism

Litiaza biliară este o afecţiune a colecistului care se manifestă prin prezenţa de pietre atât în colecist, cât şi în căile biliare. Vezica biliară sau colecistul are rolul de a depozita între mese bila secretată de ficat. În timpul mesei, colecistul se contractă şi, prin căile biliare, trimite bilă spre intestin, secreţie care va ajuta la digestia grăsimilor. Uneori, din cauze multiple, în colecist se pot forma calculi şi apar astfel simptomele specifice litiazei biliare.

“În general, când pacientul acuză simptome precum: dureri de cap, greaţă, vărsături, gust amar dimineața, intoleranță la anumite mâncăruri, în special cele grase şi dureri în partea dreaptă a abdomenului, medicul de familie sau specialistul gastroenterolog recomandă o ecografie abdominală. Prin această investigaţie simplă putem vedea starea colecistului şi dacă acesta prezintă calculi biliari. Indiferent de cât de mari sau mici sunt pietrele, tratamentul trebuie să fie unul chirurgical de îndepărtare a colecistului”, a explicat dr. Alexandru Onofrei.

Medicul a subliniat faptul că, după identificarea calculilor, timpul de intervenţie este foarte important, pentru că aceste formaţiuni pot genera complicaţii serioase.

“ În colecist putem găsi două tipuri de pietre, unele mici şi unele mai mari. Cele mici sub 5 mm sunt cele mai periculoase pentru că pot migra în calea biliară principală şi produc icter sau pe lângă pancreas și provoacă pancreatită acută, deci devin o urgenţă chirurgicală. Cele mari, care pot ajunge şi la dimensiunea unei mingi de golf sunt şi ele periculoase pentru că pot să genereze colecistită acută, care poate să evolueze cu accese și cu diferite complicații la nivel local. Și în timp, la zeci de ani, pot să ducă la cancer de colecist. Deci indiferent de dimensiunea lor, cea mai sigură decizie medicală este scoaterea colecistului cu tot cu pietre.

Mulţi pacienţi întreabă de ce nu putem scoate doar pietrele şi să lăsăm fierea. Sunt mai multe motive pentru care nu se poate face asta. Ar fi foarte dificil să scoatem toate pietrele pentru că unele sunt mici cât firele de nisip, dar în primul rând din cauza rolului colecistului, care se umple cu bilă între mese. Este ca şi când am tăia un balon, l-am coase şi l-am tot umple cu apă. Mai devreme sau mai târziu se va sparge. Deci singura soluţie este colecistectomia, adică scoaterea colecistului pe care chirurgicală”, a precizat medicul chirurg.

Cum se face colecistectomia

Cele mai multe colecistectomii sunt realizate laparoscopic, explică dr. Alexandru Onofrei. Acest gen de abordare este minim invazivă cu risc mic de infecţie la locul intervenţiei, cu durere post operatorie minimă, spitalizare de 24, maxim 48 de ore, în funcţie de caz şi cu reluarea activităţii obişnuite în maxim 2 săptămâni. Pentru situaţiile complexe cu inflamaţii severe accesul laparoscopic este de preferat, dar intervenția chirurgicală poate fi extrem de dificilă, uneori fiind necesară chiar convertirea la chirurgia clasică.

“Colecistectomia este cea mai obișnuită operație în laparoscopie în chirurgia generală. Cu patru incizii mici, prin care se introduce un telescop legat la o cameră pentru a putea vizualiza interiorul abdomenului și sursă de lumină precum și instrumentele, desprindem colecistul de ficat, organul de care este prins, și îl scoatem cu tot cu pietrele din el.

Problema cea mai mare este cu colecistita acută, adică atunci când forma s-a dus către infecție și eventual cu acces pe lângă colecist. Pentru că vezica biliară se află în vecinătatea căii biliare principale și arterei hepatice dreapte, atunci când încercăm să facem colecistectomia într-o astfel de situație putem să le lezăm, putem să le tăiem sau să le întrerupem, evident fără să vrem. Asta poate duce uneori chiar la deces. Pentru ca aceste riscuri să nu existe, pacientul ar trebui să înţeleagă că nu trebuie să aştepte ca starea să i se complice şi că trebuie să vină pentru operație când descoperă pietrele”, a explicat chirurgul.

Prevenţia care ne păzeşte de operaţie

Ca în cazul celor mai multe afecţiuni, şi în cazul litiazei biliare prevenţia este cea mai importantă.

“Toți oamenii ar trebui să facă măcar o ecografie abdominală pe an şi, la indicaţie, şi o endoscopie digestivă superioară, iar pentru cei de peste 35 de ani se recomandă și o colonoscopie și un computer tomograf de abdomen și pelvis. Pentru că sunt simptome care pot fi greşit interpretate ca fiind cauzate doar de o piatră la colecist, dar să fie probleme mult mai grave, un cancer de colon, un cancer gastric, un cancer pacreatic sau un cancer ovarian. Ca medici, ar trebui să ne asigurăm, în primul și în primul rând că operăm ce trebuie”, a menţionat dr. Onofrei.

După intervenţia chirurgicală va fi o perioadă de adaptare a sistemului digestiv la noua condiție, iar pacienţii vor resimţi un disconfort.

“S-ar putea să existe niște tulburări de tranzit, tulburări de digestie, balonări, care în 2-3 luni se reglează, dar nimic important. În momentul în care apar amețeli, dureri intense, febră, frison, grețuri, vărsături, acestea sunt semne care anunţă că s-a întâmplat ceva în locul unde s-a operat și trebuie reintervenit sau măcar reinternat pacientul şi monitorizat. Acestea sunt însă, cazuri rare.

După o perioadă în care pacientul va mânca mese mici şi mai dese, cât mai puţin grase, acesta va reveni la o dietă normală. Fără colecist, nu vor mai exista crizele de colecist atunci când va mânca gras, de aceea, pacientul va fi înclinat să mânânce tot ce nu putea înainte şi va exagera. Ceea ce poate duce la creştere în greutate, dacă nu este atent, dar asta se poate întâmpla oricui, indiferent dacă a fost operat sau nu de colecist”, a adăugat medicul chirurg.

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Editor : A.D.V.